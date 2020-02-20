Ассоциация польских журналистов поддержала крымскотатарский канал ATR

Новости Украины:Польские журналисты поддержали телеканал ATR.

Ассоциация польских журналистов (SDP) выразила солидарность и поддержку крымскотатарскому телеканалу ATR и работающим там коллегам.

Журналисты Польши считают непонятными препятствия в функционировании телеканала и призывают оказать поддержку ATR, говорится в заявлении SDP.

"ATR остается надежным источником информации о ситуации в оккупированном Крыму. Этот телеканал является важной частью функционирования и идентификации крымскотатарской громады, особенно в ситуации российской агрессии и репрессий со стороны Российской Федерации", - отмечается в обращении.

При этом подчеркивается, что люди, которые сотрудничают с ATR в Крыму, постоянно подвергаются опасности, и многие из них уже заплатили за свою деятельность ограничением свободы.

"Тем более непонятными являются проблемы с финансированием и созданием административных барьеров для канала, что в итоге может повлечь необходимость прекращения вещания и трансляции в оккупированном Крыму. Ассоциация польских журналистов присоединяется к призыву предоставить все возможные формы поддержки и помощи - со стороны как украинской власти, так и международного сообщества - для дальнейшей бесперебойной работы телеканала ATR", - подчеркивается в заявлении, подписанном председателем SDP Кшиштофом Сковронским.

Как сообщалось, крымскотатарскому телеканалу ATR, который после оккупации Крыма Россией с 2015 года организовал вещание из Киева, заблокировали финансирование. В связи с этим 10 февраля канал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

В то же время министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский объяснил, что на 2020 год телеканалу предусмотрено 50 млн грн, МКМС открыло ассигнования на 8,4 млн грн. Однако Государственное казначейство не провело эту операцию, поскольку возникли разногласия с ATR в толковании закона о государственных закупках.