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Зеленский пообещал не допустить проникновения коронавируса в Украину

Зеленский пообещал не допустить проникновения коронавируса в Украину
11:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Глава украинского государства рассказал, что властью были приняты беспрецедентные меры безопасности.

Украина предприняла беспрецедентные меры безопасности при эвакуации граждан Украины и других государств из г.Ухань (КНР), чтобы гарантировать, что новый китайский коронавирус не попадет в страну, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Меры безопасности - беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украине не попадет. Нескольких граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт, в удовлетворительном состоянии", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале в четверг.

"Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию течение 14 дней. Эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах. Он будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности. В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране", - добавил глава государства.

Граждане Украины вернулись из Уханя (Фото, Видео)

Зеленский отметил, что бактериологической опасности нет, но есть другая проблема – "опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы".

"Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии. Когда Франция эвакуировала людей из Уханя и их привезли в один из городов, реакция у жителей этого города была одна: они заботились о жизни и здоровье своих сограждан, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации. Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокирований. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома", - указал он.

Зеленский считает, что попытки отдельных людей в Украине перекрывать трассы, блокировать госпитали, не пустить граждан Украины в их родную страну показывают "далеко не лучшую сторону нашего характера". "Особенно если учесть, что большинство пассажиров – люди, которым меньше 30 лет. Для многих из нас они – почти как дети", - добавил он.

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Президент подчеркнул, что временное пребывание гражданина Украины в Ухане или эмиграция в Канаду не делает его чужим для своей страны. "Понимаю: старая политика на протяжении десятков лет делала привычным делить украинцев на "правильных" и "неправильных". Но эта эпоха закончилась. Мы будем бороться за каждого украинца, который оказался в беде, - где бы он ни находился. Спасать, эвакуировать, обменивать. Украина не будет сдавать своих. Такой будет государственная политика - я это гарантирую. Но такой же должна быть и реакция общества - я на это очень надеюсь", - заявил он.

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Украина, Китай, Вирус, Ухань, Коронавирус, Владимир Зеленский.
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