Самолет с эвакуированными украинцами: В сети появились фотографии с борта (Фото)

Новости Украины:В сети появились новые фотографии с борта самолета с эвакуированными украинцами из Китая.

В соцсетях обнародуют фотографии якобы с борта самолета с эвакуированными украинцами и иностранцами из города Ухань, эпицентра распространения коронавируса в Китае. Фотографии разместили, в частности, в Telegram-канале "ХС Харьков".

На фото видно людей, которые сидят на местах в салоне самолета, на них - маски. Также видно изолированную пленкой часть в салоне самолета, а у нее - человека в защитном костюме и в маске.

Напомним, самолет из пораженного коронавирусом китайского города Ухань с украинцами и иностранцами, который после дозаправки вылетел из Киева, ориентировочно прибудет в Харьков в 11:40.

В 11:10, по данным сервиса, самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из Уханя после дозаправки вылетел из аэропорта "Борисполь".

Как сообщалось ранее, самолет с эвакуированными украинцами из Китая приземлился в аэропорту "Борисполь" на дозаправку. Там он дозаправился горючим и вылетел в Международный аэропорт Харьков.

Также сообщалось, что специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Ранее в Новых Санжарах в Полтавской области люди начали митинговать из-за возможного размещения эвакуированных из Китая украинцев в санатории в области.

Кроме того, в Новых Санжарах произошли стычки.