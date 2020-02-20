Эвакуация украинцев из Китая: Гончарук поблагодарил экипаж самолета

Новости Украины:Алексей Гончарук выразил благодарность членам экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поговорил по телефону с членами экипажа самолета, которым эвакуировали украинцев из Китая.

"Поблагодарил их за работу и чрезвычайную преданность делу", - написал Гончарук в телеграм-канале.

Премьер подчеркнул, что 45 украинцев и 28 иностранцев, включая детей от 2 лет, были эвакуированы.

Напоминаем, в Министерстве здравоохранения Украины отметили, что во время медико-санитарного наблюдения ни у одного пассажира и члена экипажа, которые были на всех предыдущих бортах прямых рейсов из Китая, симптомов болезни не выявлено.