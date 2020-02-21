У кого сегодня день ангела: значение имени и душевные поздравления

Новости Украины:Имя Макар греческого происхождения, произошло от древнегреческого "макариос", означающее "блаженный", "благославенный".

В древнегреческой мифологии "макариос" является одним из эпитетов Зевса, а в русском именослове наличествует ещё одно имя с похожей исходной этимологией – Феликс.

Церковная форма имени – Макарий. Также имя Макар считают краткой формой полного имени Макарий. Разговорная форма – Макарей. От имени Макарий (Макар) образовано женское имя Макария.

У имени Макар есть краткие формы имени: Макаша, Мака, Мара, и уменьшительно-ласкательные обращения, употребляемые в русском языке – Макарка, Макарша, Макарушка. Ласкательные обращения на других языках – Макарко, Макаронько, Макарочко, Макарик, Макарчик, Макарцьо. Обращение Мара также является самостоятельным именем.

У православных имя Макарий носило большое количество церковных деятелей разных эпох, но при этом широко использовалось и у простого люда, но употреблялась народная форма – Макар. От имени Макар образованы некоторые русские фамилии, например, Макаров, Макаршин, Макарычев и другие. В русском языке получили распространение пословицы и идиомы, где упоминается имя Макар: "Куда Макар телят не гонял", "Макару поклон, а Макар на семь сторон", "Писал Макарка своим огарком" и другие.

Макар, хотя и способный мальчик, обладает весьма упрямым и переменчивым характером. Это очень таинственная натура. В юности он старательный ученик и студент. Мальчик не требует особых усилий при воспитании. Макар сам отлично знает, что ему следует делать, и готов принять всю ответственность за поступки на свои плечи.

Мужчина с этим именем уравновешен и способен неординарно решать поставленные перед ним вопросы. Иногда кажется, что он является носителем какой-то определенной миссии. Макар не поддается чужому влиянию и обладает собственной сильной волей. Хотя последнее качество проявляется лишь в экстремальных случаях.

Этот мужчина стремится руководствоваться разумом, а не эмоциями. Свои страсти он не выплескивает. Макар умело руководит своими чувствами и в спокойном состоянии, и в порыве гнева. Он объективен. Своему делу Макар отдается полностью, но без фанатизма.

К выбору специальности Макар подходит тщательно. Он не будет браться за дело, в котором он не компетентен. По его мнению, основную ценность и привлекательность профессии составляет не ее престижность, а заинтересованность людей в ней.

Макар знает, к чему стремится. К своей цели он идет с упорством. Тем более что силы действовать продуктивно, мужчина черпает из уверенности в своей правоте. Макар имеет высокий интеллект и глубокий ум. Он хорошо все запоминает, но не любопытен. Знания из тех областей, которые Макар не считает своим предназначением, Макар попросту игнорирует. К тому же этот мужчина совершенно бескорыстен. Макар будет иметь успех во многих сферах. Он может стать и педагогом, и музыкантом, и инженером, и каменщиком.

Макар щедро дарит любовь и чуткость. В своих убеждениях мужчина строг и никогда им не изменяет. Макара отличает высокая нравственность. Он не дает себе поддаваться своим желаниям. Мужчина хорошо различает глубокие чувства и сиюминутное увлечение. Макар становится хорошим семьянином, заботливым мужем и прекрасным отцом.

С друзьями и близкими Макар весьма скрытен. Только при сильном стрессе он способен раскрыться. Этот мужчина всегда уверен в своей правоте, но достаточно тактичен, чтоб не лезть с этим ко всем окружающим. В компании Макар не пытается обратить на себя внимание, но своим присутствием придает сборищам праздничное настроение. Он легко заражает своим энтузиазмом окружающих. Макар излучает такое дружелюбие и тепло, что возле него отогреваются даже сердца, давно превратившиеся в ледышки.

Макар становится очень ценным другом. Близких друзей от него немного: он слишком требователен к дружбе, но в то же время и очень предан своим друзьям. Макар никогда не будет стремиться поразить своим великолепием, но всегда постарается помочь решить проблемы и пережить неудачи. Это действительно ценный, сильный и мудрый друг.

Поздравления

Есть у тебя природный дар,

Надёжен ты и добр, Макар,

Умеешь ты держать удар,

С тобой не страшен и пожар.

Сейчас хочу тебе желать,

Всё, что замыслишь, успевать,

Не уставал чтоб ты мечтать,

И эти грёзы исполнять.

Всегда таким же оставайся,

Макар, почаще улыбайся,

Найти проблемы не пытайся

И своей жизнью наслаждайся.

Макар — веселый и счастливый,

И женским полом он любимый.

В руках все спорится, кипит,

И дружбой очень дорожит.

Макар, пусть жизнь тебя балует,

А дорогая не ревнует.

И настроенья в день любой,

Удача чтоб была с тобой.

Макар упрямый и общительный,

Переменчивый и исполнительный,

Лояльный и трудолюбивый,

Добрый и гостеприимный.

Желаем тебе судьбы прекрасной,

Любви взаимной, доброй, ясной,

Энергии, мечты осуществления,

Гармонии и вдохновения!

Если встретила Макара,

Значит счастье повстречала!

Это редкий человек,

Береги его весь век!

Слов на ветер не бросает.

Все исполнит, если обещает.

Семьянин и замечательный отец.

Вот с таким хоть завтра под венец.

Макару я желаю быть добрее,

Не злится на превратности судьбы.

Богатств чтоб заработал очень много,

Исполнятся пускай его мечты.

Пускай романтика из жизни не уходит,

Чтобы нашел душевный интерес.

Чтобы болезней не встречал он,

В проблемы чтобы не лез.

Слова поздравлений звучат для Макара,

Сегодня твой день, отдыхай, веселись,

Удачу тебе пусть добавит в подарок

Твоя превосходная, яркая жизнь!

Друзья пусть приходят всегда на подмогу,

И сердце стучит веселей от любви,

И счастья в судьбе будет сказочно много,

Ты двери ему поскорей отвори!

Макар, в праздник особый,

Желаю я счастья,

Дому, достатка, уюта, добра,

Чтоб обошли стороною ненастья,

Бед ты не знал и проблем никогда.

Чтоб жизнь тебе радость только дарила,

В доме всегда была детвора,

Чтобы удача, дом посетила,

И чтоб болезнь тебя обошла.

Пусть тебя сопровождает

Гром оваций и фанфар.

Быть лишь первым я желаю,

Удивительный Макар.

Ты решительный и смелый,

Не меняйся, будь таким:

Предприимчивым, веселым,

Храбрым, бойким, деловым.

В жизни будет пусть немало

Интересных, ярких встреч.

Креативность и харизму

Пожелаю я сберечь.