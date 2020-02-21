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"Баталия" в Новых Санжарах: ООН призывает обеспечить безопасность эвакуированных

"Баталия" в Новых Санжарах: ООН призывает обеспечить безопасность эвакуированных
18:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:ООН осудила насилие в Новых Санжарах и призвала правительство Украины обеспечить безопасность эвакуированных.

Организация Объединенных Наций осудила нападение протестующих на эвакуированных Украиной из КНР граждан, которые в четверг были отправлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах.

"Нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Полтаве не должно иметь места в сегодняшней Украине… ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - говорится в заявлении представительства ООН в Украине, опубликованном на Facebook в пятницу.

В организации подчеркнули, что эвакуированные уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения к достоинству и безопасного возвращения в Украину.

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"Мы продолжаем поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19", - подчеркнули в представительстве ООН.

Как сообщалось, из китайского Уханя было эвакуировано 45 украинцев, среди которых семья с 8-летним сыном, молодая пара, 20-летние студенты, а также 27 иностранцев.

20 февраля стало известно, что эвакуированных из Китая разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области.

Местные жители протестовали против такого решения. Проезду автоколонны пытались воспрепятствовать. 24 наиболее агрессивных граждан были доставлены в территориальные отделы Нацполиции. Впоследствии 23 задержанных отпустили домой, один остался под стражей.

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За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

"Все лица идентифицированы, на период досудебного расследования 23 задержанных отпустили домой, еще один находится под стражей по статье 208 УК. Следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

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Все эвакуированные размещены в индивидуальных помещениях в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", где будут находиться в течение 14 дней с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности.

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ООН, Коронавирус, Новые Санжары.
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