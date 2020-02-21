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Пятница, 21.02.2020
Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий
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Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий

Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий
18:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Жители Новых Санжар не исключали поджог санатория, для недопущения прибытия туда эвакуированных из Уханя украинцев.

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области не исключали возможности поджога медицинского центра Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая граждан.

Об этом во время пресс-конференции заявила председатель поселкового совета Новых Санжар Инна Коба.

По ее словам, областные власти не проинформировали местные власти о том, что в санаторий планируется поселить эвакуированных из Китая граждан. Когда жители об этом узнали, то по поселку начали распространять слухи, в частности, что эвакуированные инфицированы коронавирусом.

"Я ездила и общалась с людьми. Люди хотели сжечь санаторий, чтобы не довезли сюда эвакуированных. Я - председатель громады и не знала информации. Люди шли ко мне, потому что не знали, откуда брать информацию", - заявила Коба.

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Присутствующий на пресс-конференции председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что именно Коба подстрекала людей к протестам.

"Вы также должны взять на себя часть ответственности, потому что вы лично подстрекали людей", - сказал председатель ОГА.

Как сообщалось ранее, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.

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Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.

21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.

В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.

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Коронавирус, Новые Санжары, Инна Коба.
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