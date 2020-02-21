Глава поселкового совета Новых Санжар: Люди хотели сжечь санаторий

Жители поселка Новые Санжары Полтавской области не исключали возможности поджога медицинского центра Нацгвардии, чтобы туда не привезли эвакуированных из Китая граждан.
Об этом во время пресс-конференции заявила председатель поселкового совета Новых Санжар Инна Коба.
По ее словам, областные власти не проинформировали местные власти о том, что в санаторий планируется поселить эвакуированных из Китая граждан. Когда жители об этом узнали, то по поселку начали распространять слухи, в частности, что эвакуированные инфицированы коронавирусом.
"Я ездила и общалась с людьми. Люди хотели сжечь санаторий, чтобы не довезли сюда эвакуированных. Я - председатель громады и не знала информации. Люди шли ко мне, потому что не знали, откуда брать информацию", - заявила Коба.
Присутствующий на пресс-конференции председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что именно Коба подстрекала людей к протестам.
"Вы также должны взять на себя часть ответственности, потому что вы лично подстрекали людей", - сказал председатель ОГА.
Как сообщалось ранее, 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.
Протестующие бросали камни в автобусы с эвакуированными гражданами. Во время противостояния 9 правоохранителей получили ранения. Полиция по факту событий в Новых Санжарах открыла два уголовных производства - по факту массовых беспорядков и насилия в отношении правоохранителей.
21 февраля полиция отпустила 23 из 24 наиболее агрессивных лиц, задержанных во время протестов, одного человека оставили под стражей.
В течение 14 дней люди будут находиться в медцентре "Новые Санжары" в обсервации с обеспечением строгого режима санитарно-эпидемиологического контроля и безопасности.