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Пятница, 21.02.2020
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Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)

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Суд постановил принудительно привести Порошенко в ГБР (Фото)
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГБР

Новости Украины:Суд принял решение о принудительном приводе Порошенко в ГБР.

Народный депутат Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа") обнародовал два постановления суда относительно привода бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро.

Соответствующие постановления он обнародовал в своем Telegram-канале.

Оба постановления вынес Печерский районный суд Киева. В одном из постановлений сказано: "Осуществить привод Петра Порошенко для проведения следственных действий в процессуальном статусе свидетеля на 14:00 28 февраля к следователю третьего следственного отдела первого управления организации досудебных расследований ГБР".

В другом постановлении речь идет о приводе Порошенко в качестве свидетеля на допрос в ГБР на 14:00 6 марта.

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Источник в правоохранительных органах подтвердил, что такие решения выносились по ходатайству следователей ГБР.

Заметим, что ранее, когда Порошенко не являлся на допросы в ГБР, в ведомстве не исключали, что могут применить к нему привод.

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Суд, Петр Порошенко, Допрос, ГБР.
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