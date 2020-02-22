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В Госпродпотребслужбе рассказали, есть ли антибиотики в украинском мясе

В Госпродпотребслужбе рассказали, есть ли антибиотики в украинском мясе
11:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госпогранслужбе заявили, что не нашли антибиотиков в украинском мясе.

Проведенные Госпродпотребслужбой исследования указывают на то, что в украинском мясе нет остатков антибиотиков. Об этом сообщили в ведомстве.

"Планами государственного мониторинга остатков ветеринарных препаратов и загрязнителей предусмотрен отбор и проведение лабораторных исследований (испытаний), в том числе антибактериальных субстанций (антибиотиков) и по проведенным результатам которых, в необработанных пищевых продуктах животного происхождения, остатков антибиотиков не выявлено", — отметили в Госпродпотребслужбе.

Также там сообщили, что в настоящее время активно занимаются изучением темы резистентности к антибиотикам, которая беспокоит весь мир.

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"Что касается повышения осведомленности об устойчивости к антимикробным препаратам и популяризации передового опыта в данной сфере, информируем, что представители Госпродпотребслужбы вместе с представителями министерств, общественных объединений и ассоциаций постоянно принимают участие в международных и национальных симпозиумах, конференциях и тренингах по вопросам антибиотикорезистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам", — отметили в Госпродпотребслужби.

В прошлом году во Всемирной организации здравоохранения объявили о запуске новой глобальной кампании по борьбе с лекарственной устойчивостью, которую принято называть "антимикробной резистентностью".

"Антимикробная резистентность — одна из крупнейших на сегодня проблем в сфере здравоохранения, которая грозит перечеркнуть целый век медицинских достижений ... Все страны должны найти баланс между использованием антибиотиков и мерами по борьбе с лекарственной устойчивостью", — сказал глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

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Именно поэтому использование антибиотиков производителями пищевых продуктов — одна из самых больших проблем современности.

1 января 2020 года ассоциация "Союз птицеводов Украины" начала мониторинг крупнейших производителей курятины и яиц на использование антибиотиков.

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Мясо, Антибиотики, Анализ, Госпродпотребслужба.
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