Госпродпотребслужба: В Украине около 50-60% игрушек не соответствуют требованиям законодательства

Новости Украины:Более половины игрушек в Украине не соответствуют техрегламенту.

Из отобранных на проверку в 2019 году Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве 135 образцов игрушек 102 не прошли исследования на соответствие техрегламенту безопасности.

Об этом на пресс-конференции в Укринформе сообщил начальник Управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киев Дмитрий Байраченко.

"За 2019 год было отобрано у субъектов хозяйствования 135 образцов игрушки, из которых 102 образца не прошли (тест на) требования к техническим регламентам и санитарным нормам, а 23 образца еще в лаборатории", - отметил он.

По словам в.и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в г. Киев Виталия Караулова, типичными нарушениями были: превышение содержания вредных материалов, некачественные материалы, интенсивность запаха, воспламеняемость материала, чрезмерное звуковое давление, некачественная сборка и конструкция игрушки, отсутствие инструкции, предупреждений, предназначение для какого возраста использования игрушки, отсутствие адреса импортера, зарегистрированной торговой марки, знака соответствия и тому подобное. Также на рынке присутствовало большое количество подделок.

Информацию о большом количестве игрушек сомнительного качества в торговле подтверждают.

"По нашим наблюдениям, на рынке Украины около 50-60 процентов игрушек, которые реализуются, не соответствуют установленным требованиям законодательства. Нами зафиксированы случаи, когда игрушки являются подделкой, когда на них нет никаких документов, маркировка не содержит всех определенных требований, а покупателю предоставляют информацию, где-то скопированную или "скачанную" из интернета", - отметила в этой связи директор Украинской ассоциации индустрии игрушек Наталья Иваненко.

По ее словам, непосредственно на игрушке должна быть следующая информация: название, артикул, возрастное назначение; название и адрес производителя (если это украинская продукция) или импортера (если товар иностранного происхождения). Также должны быть инструкции по использованию, предупреждения, обязательно знак-трилистник, который означает соответствие техническому регламенту безопасности игрушек. И вся эта информация должна быть указана на украинском языке.

Иваненко обратила внимание на то, что законодательство Украины позволяет возвращать некачественные игрушки, как и любой некачественный товар. Единственным исключением являются мягкие и надувные игрушки.

Эксперты также призвали сообщать в Госпродпотребслужбу в случае, если есть сомнения в качестве игрушек, однако - с подтверждением своего обращения фактическими материалами.

Специалисты назвали ряд факторов, на которые стоит обращать внимание при покупке игрушки. В частности, признаками подделки могут стать резкий, неприятный запах. Нужно также обращать внимание на то, есть ли необработанные или плохо обработанные края, является ли игрушка прочной, соответствует ли ребенку по возрастному назначению. Должны присутствовать документы, позволяющие идентифицировать продавца-предприятие или физическое лицо-предпринимателя. При продаже игрушки должен быть предоставлен товарный или фискальный чек. А продавец должен иметь сертификат соответствия товара - документ, содержащий санитарно-эпидемиологические заключения и это должно совпадать с информацией на самой игрушке.