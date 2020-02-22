Йованович напишет мемуары о своей работе в Украине

Новости Украины:Мари Йованович готовится написать книгу, в которую войдет и период работы в Украине.

Бывшая посол США в Украине Мари Йованович готовится написать книгу, в частности, о своей работе в Украине. Об этом сообщает Associated Press.

Издательство Houghton Mifflin Harcourt в пятницу подтвердило агентству, что заключило соглашение на печать будущих мемуаров Йованович.

Издательство отмечает, что книга будет описывать ее долгую карьеру, от Могадишо, Сомали, до Киева и "наконец, обратно в Вашингтон, округ Колумбия – где, к ее сожалению, она обнаружила политическую систему, окруженную многими из тех же проблем, с которыми она боролась за рубежом в течение своей карьеры".

"Книга Йованович будет содержать резкие размышления о проблемах, стоящих сегодня перед Америкой, и мысли о том, как мы можем поддержать нашу демократию".

Финансовые условия не разглашаются, но два человека, знакомые с соглашением, сообщили AP, что стоимость сделки исчисляется семизначным числом, хотя книга не ожидается до весны 2021 года.

Напомним, Трамп недоволен возвращением зараженных коронавирусом американцев домой.