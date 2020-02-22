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Проверяют на мошенничество: Полиция отслеживает ресурсы, собирающие помощь для эвакуированных из Уханя

Проверяют на мошенничество: Полиция отслеживает ресурсы, собирающие помощь для эвакуированных из Уханя
17:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Полиция предостерегает от попыток мошенничества на помощи эвакуированным из Уханя украинцам.

Полицейские будут мониторить ресурсы, которые будут собирать помощь для находящихся на обсервации в Новых Санжарах эвакуированных из Китая, чтобы к такому сбору не присоединились мошенники.

Об этом сказал на брифинге заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Сейчас могут некоторые лица, как и в других случаях, собирать помощь не для того, чтобы передавать ее в Новые Санжары, а для собственного обогащения. Мы сейчас в полиции начинаем отслеживать ресурсы, которые, возможно с целью того, чтобы ввести в заблуждение граждан, будут собирать какую-то материальную помощь, призывая передавать ее в Новые Санжары. Это могут быть и лица, занимающиеся какими-то мошенническими действиями. Если мы будем такие факты выявлять (мошенничества - ред.) - это будут уголовные дела и преследования ", - подчеркнул Геращенко.

Он также призвал граждан, если они увидят, что кто-то собирает материальную помощь, не имея для этого определенных полномочий, сообщать о таких фактах в полицию, и эти факты будут проверять.

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В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль отметил, что люди, которые сейчас находятся в обсервации, обеспечены всем необходимым со стороны государства.

"Эвакуированные не нуждаются в продуктах питания, они обеспечены всем необходимым. В случае, если есть совсем такое бешеное желание помочь нашим гражданам, то просьба координироваться через Красный Крест, который как раз и обеспечивает такую передачу ", - добавил Коваль.

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Как сообщалось, утром 20 февраля в харьковском аэропорту приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, которых эвакуировали из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка коронавируса. После осмотра и прохождения пограничного и таможенного контроля автобусы с эвакуированными отправились в Новые Санжары Полтавской области для размещения на обсервацию в медицинском центре Нацгвардии.

Из Уханя были эвакуированы 45 украинских и 27 иностранцев, которые после двухнедельного карантина вернутся в свои страны. Всего на обсервации находится 94 человека - включая экипаж и сопровождающих лиц.

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Полиция, МВД, Коронавирус, Антон Геращенко, Новые Санжары.
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