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Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них

Семена: В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от них
21:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Крымский журналист Семена считает, что в оккупированному Крыму люди думают, что Украина забыла о них.

В Крыму после оккупации его Россией осталось и сейчас проживает очень много украинских патриотов.

Об этом во время дискуссии "Противоядие от уныния: уроки современной истории Крыма" в рамках акции "Соль Крыма. День солидарности с непокоренным Крымом" заявил крымский журналист Николай Семена.

"Там, в Крыму, живет очень много украинских патриотов. Но там живет очень много и российских шовинистов", - сказал Семена.

По его словам, в Крыму в большинстве случаев люди думают, что Украина забыла о них.

"В Крыму многие люди думают, что Украина отстранилась от Крыма и не занимается проблемами Крыма, и не планирует деоккупации Крыма. Это мы здесь знаем, что есть несколько стратегий ...", - говорит Семена.

Он отметил, что оснований для пессимизма сегодня больше, но основания для оптимизма тоже есть.

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Как сообщалось ранее, Николай Семена - заслуженный журналист Украины, относительно которого "власть" оккупированного Крыма возбудила уголовное дело по якобы "публичные призывы к нарушению территориальной целостности России". Поводом стала его публикация о гражданской блокаде полуострова на сайте Крым.Реалии. 22 сентября 2017. Железнодорожный районный "суд" Симферополя вынес журналисту приговор: два с половиной года условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года Верховный "суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Из-за проблем со здоровьем Семена нуждался в квалифицированном лечении, которое не могло быть ему предоставлено в Крыму. Но выехать в Киев ему не разрешили.

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28 января 2020 года Семена получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.

18 февраля он в выехал из Крыма и 19 февраля прибыл в Киев.

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Украина, Россия, Оккупированный Крым, Николай Семена.
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