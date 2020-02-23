Глава Минюста "немного поподтягивался в тюремном дворике" в Виннице (Фото, Видео)

Новости Украины:Малюська посетил СИЗО и колонии в Виннице, отмечает, что условия "вполне удовлетворительны".

Министр юстиции Денис Малюська посетил без предупреждения СИЗО и колонии №86 и №1 в Виннице.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Сегодня воскресенье и очередная проверка тюрем без предупреждения (не все же время книгу читать вверх ногами))). На этот раз Винница: местное СИЗО, а также колонии №86 и №1 (вместе до 1,5 тысячи заключенных и осужденных, из которых более 300 - пожизненники)", - отметил Малюська.

Он заверил, что условия содержания вполне удовлетворительные, за исключением отдельных камер СИЗО в связи с переполнением.

"Стандартная проблема со сроками пребывания в СИЗО - один из заключенных, с которым разговаривал, более четырех лет находится под следствием за кражу. Пожизненников много и им некуда себя деть, работы на всех не хватает. Некоторые из них получали еще смертную казнь в девяностых и были спасены признанием такой казни неконституционной", - отметил министр.

Он также обратил внимание, что недавние приказы Минюста, либерализовавшие пользование интернетом в тюрьмах, остаются не имплементованными.

Инспектируя тюрьмы, Малюська "немного поподтягивался в тюремном дворике и поиграл в настольный теннис с осужденным".

Министр юстиции Денис Малюська неоднократно совершал проверки тюрем в разных регионах Украины без предупреждения.