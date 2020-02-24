Какие завтра праздники: традиции и приметы на 25 февраля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 25 февраля.

Мелетей и Алексей, Алексей Рыбный

25 февраля Православная церковь чтит память Митрополита Алексея – дипломата, государственного деятеля и чудотворца, а также епископа Севастии Мелетия Антиохийского. В народном календаре день получил название "Мелетей и Алексей".

С 25 февраля и в течение трёх дней крестьяне на утренний мороз выставляли зерно, предназначенное для посева. Потом его заносили в теплое место. Было замечено, что после этого семена дают лучший урожай. На мороз также выносили пряжу и лён, чтобы иметь ровные, чистые и белые нитки и мотки. Люди верили, что выставленные на холод зерно, пряжа и лён заряжаются Божьей силой, потому что именно в этот период Всевышний смотрит с небес на людей.

В народе 25 февраля называли "рыбным днем". На ужин было принято подавать пироги-расстегаи с рыбной начинкой. Ещё в этот день знахари лечили испуг.

В конце февраля на север улетают свиристели. Эти перелетные птицы кочуют на большие расстояния. Летом они питаются насекомыми, а зимой фруктами и ягодами. В народе птичек считали "красавами", не умеющими петь.

Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

25 февраля по новому стилю, один из дней, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы.

Иверская икона, называемая еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля празднуется день обретения Иверской иконы Божьей матери – в этот день монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ.

Существует легенда, которая и дала иконе одно из ее имен. В 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, которые стали особенно активны в правление императора Феофила, женщина опустила икону в море. Через некоторое время – по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков – монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб.

Святой Гавриил, инок монастыря, прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами. Согласно преданию, ее несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому икону и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Как празднуют второй день Масленицы – заигрыш

В этот день начинаются различные игры для взрослых и детей. Заигрыш также характеризовался насыщенной развлекательной программой.

Если понедельник в Масленичную неделю можно назвать "тренировочным" днем, то во вторник всегда начинались настоящие народные гуляния.

В этот день народ устраивал на улицах представления, непременными участниками которых были Петрушка и Масленичный Дед (традиционный дед-зазывала). Кроме того, по улицам ходили ряженые в масках, которые заходили в знакомые дома, пели, танцевали. Строились снежные и ледяные крепости, качались на качелях, пели песни.

В Заигрыш все женщины собирались в корчме. А после гулянья в корчме все выходили на улицу, устраивая веселые забавы, которые длились почти весь день.

Заигрыш = смотрины

Основное предназначение Заигрыша было смотринах невест. Поскольку во время Великого поста венчаться было запрещено, родители спешили сосватать детей до его начала. Именно Масленичная неделя для этого подходила как можно лучше: вся молодежь собиралась на месте гуляния, и можно было присмотреть себе будущею жену или мужа. Отсюда и название дня – заигрыш.

С самого утра молодых приглашали кататься со снежных горок. Вместе с ними приглашались и другие родственники. И в такой веселой и непринужденной атмосфере родственники будущих жениха и невесты знакомились между собой, обсуждали совместные планы, относительно предстоящей свадьбы.

Если смотрины состоялись, и родственники молодых обо всем договорились, то свадьба назначалась на Красную горку - праздник, который отмечался через неделю после Пасхи и символизировал собой окончательный приход весны.