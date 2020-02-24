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Названа причина аномально теплой зимы

Названа причина аномально теплой зимы
14:34 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Новости Украины:Ученые нашли объяснение аномально теплой зиме в Европе, Украине и США.

Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов из Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.

Единственным преимуществом этой зимы является то, что она позволила Арктике вернуть часть льда, который в последние зимы таял.

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По данным миссии по изучению климатических изменений Copernicus Climate Change Service, в Европе в январе этого года температура воздуха была на 3,1 градусов выше средней.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, метеорологическая зима в Киев не пришла.

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Мороз, Зима, Теплая зима.
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