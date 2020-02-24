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Понедельник, 24.02.2020
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Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел

Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
19:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В Китае коронавирус уже достиг своего пика и с тех пор уровень заболеваемости падает.

Эпидемия коронавируса COVID-19 в Китае достигла своего пика между концом января и в начале февраля.

Об этом говорится в видео, опубликованном на странице Всемирной организации здравоохранения в Twitter. 

"Установлено, что пик эпидемии имел место между 23 января и 2 февраля, и с тех пор уровень заболеваемости стабильно падает", - отметил генеральный директор Тедрос Адхан Гебреисус по итогам исследований в Китае.

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Согласно выводам экспертов ВОЗ, период выздоровления пациентов с легкой формой COVID-19 длится около двух недель, в то время как люди с тяжелой формой выздоравливают в течение трех-шести недель. 

Также отмечен низкий уровень смертности от коронавируса в Китае.

"Они обнаружили, что уровень смертности составляет от 2% до 4% в китайском городе Ухань и 0,7% за пределами Уханя", - сказано в посте. 

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Как сообщалось, по состоянию на 24 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25 360 человек. 

За пределами Китая обнаружено 2098 случаев.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Китай, ВОЗ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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