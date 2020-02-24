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Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев в охваченной коронавирусом Италии

Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев в охваченной коронавирусом Италии
20:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На консульском учете в Италии находится более 15 тыс украинцев.

Более 15 тысяч украинцев находятся на консульском учете в Италии, где по состоянию на утро понедельника, 24 февраля, медики выявили новый китайский коронавирус Covid-19 у 152 человек.

"Информации о заражении коронавируса Covid-19 граждан Украины в Италии не поступало. На консульском учете в Италии по состоянию на 1 января 2020 года находится 15 632 граждан Украины", - сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в соцсети Facebook в понедельник.

В ведомстве напомнили, что в аэропортах все пассажиры прямых рейсов на въезд в Украину будут тщательно обследоваться, а пограничники отработали все алгоритмы в случае выявления признаков заболевания - на пунктах пропуска есть временные изоляторы.

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"Сейчас из Италии принимается около 20 авиарейсов в неделю", - сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пассажиры, прибывающие в аэропорты "Борисполь" и "Жуляны" рейсами прямого авиационного сообщения с Италией, с вечера понедельника, 24 февраля, будут проходить обязательную температурную проверку. "Из других аэропортов никакие регулярные рейсы не выполняются", - сказал он.

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По состоянию на утро 24 февраля медики выявили коронавирус у 152 человек на территории Италии, трое из них умерли. В воскресенье поступали данные о примерно 130 заболевших и двух скончавшихся пациентах.

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Италия, Минздрав, Коронавирус.
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