Дело Шеремета: как украинцы оценивают ход судебного дела

Новости Украины:Обвинение Кузьменко, Антоненко и Дугарь считают обоснованным 16% украинцев.

Обвинения в адрес подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета считают обоснованными 16% украинцев, у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

Об этом говорится в исследовании "Оценка гражданами деятельности власти, уровень доверия к социальным институтам и политикам, электоральные ориентации граждан (февраль 2020 г.)", проведенном социологической службой Центра Разумкова.

"Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% - вполне обоснованными, 10% - скорее, обоснованными), у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос", - говорится в исследовании.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (32%), тогда как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными. Среди сторонников партии "Слуга народа" - соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии "Европейская солидарность" - соответственно 7% и 72,5%.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко на сегодняшний день находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.