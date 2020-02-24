Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев в охваченной коронавирусом Италии
Одним рейсом не вывезти: сколько украинцев находится в Италии
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
35 тысяч роз: болельщики прощаются с Коби Брайантом (Фото, Видео)
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок
Виновен: Харви Вайнштейна ждет тюремный срок

Дело Шеремета: как украинцы оценивают ход судебного дела

Дело Шеремета: как украинцы оценивают ход судебного дела
21:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Обвинение Кузьменко, Антоненко и Дугарь считают обоснованным 16% украинцев.

Обвинения в адрес подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета считают обоснованными 16% украинцев, у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными.

Об этом говорится в исследовании "Оценка гражданами деятельности власти, уровень доверия к социальным институтам и политикам, электоральные ориентации граждан (февраль 2020 г.)", проведенном социологической службой Центра Разумкова.

"Оценивая ход судебного дела, связанного с обвинением группы лиц в убийстве журналиста Павла Шеремета, 16% респондентов считают эти обвинения обоснованными (6% - вполне обоснованными, 10% - скорее, обоснованными), у 17% опрошенных обоснованность этих обвинений вызывает сомнения, а 19% считают их необоснованными. 16% респондентов ответили, что их это не интересует, 32% отметили, что они не обладают достаточной информацией или им трудно ответить на этот вопрос", - говорится в исследовании.

Чаще считают эти обвинения обоснованными сторонники политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (32%), тогда как 26% из них высказывают сомнения в обоснованности этих обвинений или считают их необоснованными. Среди сторонников партии "Слуга народа" - соответственно 21% и 28%, среди сторонников ВО "Батькивщина" - соответственно 18,5% и 45%, среди сторонников партии "Европейская солидарность" - соответственно 7% и 72,5%.

Эвакуация граждан из Китая: сколько украинцев поддерживают протесты

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 13 по 17 февраля 2020 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщалось, 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Доверие украинцев к действующей власти падает: обнародованы результаты опроса

Кузьменко и Антоненко на сегодняшний день находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Опрос, Павел Шеремет, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2020: главные тенденции и тренды сезона "весна" (Фото)
02 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
03 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
04 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
05 К чему может привести нехватка магния?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Последствия будут&quot;: в Белом доме назвали коронавирус &quot;реальной угрозой&quot;
"Последствия будут": в Белом доме назвали коронавирус "реальной угрозой"
Протесты коренных народов в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Протесты в Канаде: полиции пришлось вмешаться (Видео)
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Гончарук: Теневых рынков и схем в Украине не будет
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Huawei P40 и P40 Pro: известна дата анонса смартфонов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь