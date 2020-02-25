Мокрый снег и весеннее тепло: какими будут последние дни зимы

Новости Украины:Ветреная погода сохранится в ближайшие сутки в большинстве областей Украины.

В ближайшие сутки, 25 февраля, циклон покинет территорию Украины, но в большинстве областей еще сохранится ветреная погода, хотя скорость ветра будет меньшей; температурный фон немного снизится, особенно ночью.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в восточной части и на крайнем западе страны мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях небольшие осадки преимущественно в виде дождя; на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром на дорогах , кроме юга, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей, кроме северных, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла, в Одесской области, Прикарпатье и Закарпатье до 12°.

В Киеве - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 5° тепла.

Прогноз погоды на 25 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 25 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +5...+7

Луцк – +5...+7

Ровно – +6... +8

Житомир – +5...+7

Винница – +5...+7

Одесса – +7...+9

Николаев – +7...+9

Херсон – +6...+8

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +5...+7

Чернигов – +4... +6

Сумы- + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +6...+8

Донецк – +4...+6

Луганск – +4...+6

Харьков – +4...+6

Киев – +4...+6

В среду, 26 февраля, в западных и северных областях ожидается дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 6-11° тепла, в южных областях 10-15°.

В Киеве - дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 8-10°.

Прогноз погоды на 26 февраля, фото: meteo.gov.ua

27 февраля ночью в западных и северных областях, днем в Украине небольшой, местами умеренный дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, в западных и северных областях 3-8° тепла.

На Киевщине 27 февраля небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 27 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют в большинстве западных и северных области 28 февраля небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, 29 февраля без существенных осадков; на остальной территории временами дождь и мокрый снег. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, 28 февраля на юге и востоке страны 0-6° тепла; днем 2-8° тепла, на юге, 29 февраля и на Закарпатье и Прикарпатье 5-11° тепла.

На Киевщине ночью 28 февраля небольшой мокрый снег, в остальное время без существенных осадков. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, ученые нашли объяснение аномально теплой зиме в Европе, Украине и США. Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе.

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.