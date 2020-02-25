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Нападения на активистов: Рябошапка предлагает передать все производства в СБУ

Нападения на активистов: Рябошапка предлагает передать все производства в СБУ
16:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В прошлом году правозащитники зафиксировали 83 нападения на активистов.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил передать Службе безопасности Украины расследование уголовных производств, касающихся нападений на общественных активистов.

Об этом он сказал во время"Форума реформ: на пути в Вильнюс".

"Прежде всего, конечно, надо было бы обратить внимание на то, что возможно где-то не дорабатывает полиция, поскольку люди не чувствуют себя в физической безопасности", - сказал Рябошапка.

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"Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он одинаковый для всей Украины, независимо от региона - в основном это одни и те же мотивы", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что лучше, чтобы эти нападения расследовались в одном органе досудебного расследования.

Как сообщалось ранее, в 2019 году правозащитники зафиксировали в Украине 83 случая преследования, угроз, давления или нападений на общественных активистов. 

Напомним, СБУ и полиция проверяют информацию о провокаторах в Новых Санжарах.

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СБУ, Активисты, Руслан Рябошапка, Нападение на активистов.
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