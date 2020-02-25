Нападения на активистов: Рябошапка предлагает передать все производства в СБУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка предложил передать Службе безопасности Украины расследование уголовных производств, касающихся нападений на общественных активистов.
Об этом он сказал во время"Форума реформ: на пути в Вильнюс".
"Прежде всего, конечно, надо было бы обратить внимание на то, что возможно где-то не дорабатывает полиция, поскольку люди не чувствуют себя в физической безопасности", - сказал Рябошапка.
"Мы пытаемся сейчас все дела, связанные с нападениями на активистов, передать в один орган досудебного расследования - это Служба безопасности. Есть определенные особенности, почему передаются туда дела, и собственно, мы понимаем, что контекст, почему эти люди подвергаются нападениям, он одинаковый для всей Украины, независимо от региона - в основном это одни и те же мотивы", - отметил Рябошапка.
Он добавил, что лучше, чтобы эти нападения расследовались в одном органе досудебного расследования.
Как сообщалось ранее, в 2019 году правозащитники зафиксировали в Украине 83 случая преследования, угроз, давления или нападений на общественных активистов.
Напомним, СБУ и полиция проверяют информацию о провокаторах в Новых Санжарах.