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Украинцы стали меньше жаловаться на страховщиков

Украинцы стали меньше жаловаться на страховщиков
17:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Нацкомфинуслуг говорят, что в прошлом году количество жалоб на страховщиков уменьшилось на 20 процентов.

Количество жалоб украинцев на действия страховых компаний, поступивших в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в 2019 году сократилось по сравнению с 2018 годом на 15-20%.

Как сообщил в ходе круглого стола член Нацкомфинуслуг Александр Залетов, при этом количество жалоб украинцев за указанный период на работу финансовых компаний выросло.

"19 тысяч жалоб Нацкомфинуслуг получила на работу именно финансовых компаний. На работу страховых компаний у нас наблюдается спад жалоб, и это очень хорошая тенденция – на 15-20% произошло сокращение жалоб", - сказал Залетов, при этом не назвав количество полученных в прошлом году жалоб на страховщиков.

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По его словам, тенденция к росту жалоб на работу финансовых компаний связана с доступностью получения украинцами в данных финучреждениях кредитов, в том числе онлайн.

"Одна из причин (роста количества жалоб на работу финкомпаний - ред) - большая возможность выбирать из более тысячи компаний, предоставляющих такие услуги, из которых более ста компаний работают онлайн. Именно доступность таких услуг приводит к тому, что неосведомленные потребители берут такие кредиты, не понимая последствий", - подчеркнул член Нацкомфинуслуг.

Как сообщалось ранее, в Нацкомфинуслуг во II квартале 2019 года поступило 2455 обращений физических и юридических лиц по вопросам, связанным с действиями страховых компаний, что на 36 обращений, или на 1,5%, меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Верховная Рада Украины в 2019 году приняла закон о "сплите", предполагающий ликвидацию Нацкомиссии по госрегулированию рынков финуслуг и разделение ее функций между НБУ и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

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Согласно закону, надзор и регуляция рынка страховых, лизинговых и факторинговых компаний, кредитных союзов, бюро кредитных историй, ломбардов и других финансовых компаний с 1 июля 2020 года перейдут к НБУ, тогда как НКЦБФР займется регулированием негосударственных пенсионных фондов и фондов финансирования строительства, а также фондов операций с недвижимостью.

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Финансовые компании, Нацкомфинуслуг, Страховые компании.
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