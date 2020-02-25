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Дело Шеремета: Рябошапка прокомментировал ход расследования

Дело Шеремета: Рябошапка прокомментировал ход расследования
17:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Рябошапка заявил, что следствие работает над передачей дела в суд.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка прокомментировал ход расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Отвечая на вопрос о якобы низком качестве подозрений в деле, генпрокурор сказал: "Подозрения качественные. Доказательств для того, чтобы начать уголовное преследование было достаточно на тот момент. Это означает, что уголовное преследование лиц было начато на основании достаточного объема доказательств. Подозрения признаны судом обоснованными и не один раз".

По словам Рябошапки, для того, чтобы "передать дело в суд, а это следующий этап, необходимо собрать дополнительное количество доказательств".

"Сейчас следствие как раз этим занимается", - сказал генпрокурор.

Дело Шеремета: как украинцы оценивают ход судебного дела

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозреваются пять человек: музыкант, ветерана АТО Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военная медсестра Яна Дугарь, а также в деле фигурируют супруги добровольцев Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в городе Косов Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, вместе с ним закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд арестовал, Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, Апелляционный суд Киева оставил без изменения меру пресечения Кузьменко.

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Павел Шеремет, АТО, Руслан Рябошапка, Офис Генпрокурора.
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