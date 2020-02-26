Тепло и ветренно: синоптики сказали, каким будет первый день весны

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине ожидается потепление и сухая погода.

В ближайшие сутки в Украине ожидается повышение температуры воздуха и сухая погода на всей территории кроме запада и северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в среду 26 февраля в западных и Житомирской областях ожидаются умеренные дожди, в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь. На остальной территории страны без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. В юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла. В восточных областях местами возможны морозы – от 0° до 3° ниже нуля. Днем 7-12° тепла, в Черновицкой, Винницкой, Одесской, Николаевской областях и в Крыму до 16° тепла.

В Карпатах ночью умеренный, днем значительный дождь с мокрым снегом, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-30 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 2° тепла.

В Киеве в ночь на среду местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем воздух прогреется до 10°.

Прогноз погоды на 26 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 26 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +9...+11

Львов – +7...+9

Ивано-Франковск – +8...+10

Тернополь – +9...+11

Черновцы – + 12..Четырнадцать

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +7...+9

Ровно – +7... +9

Житомир – +9...+11

Винница – +13...+15

Одесса – +10...+12

Николаев – +11...+13

Херсон – +10...+12

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +10...+12

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +8... +10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +9...+11

Днепр – +10...+12

Запорожье – +10...+12

Донецк – +8...+10

Луганск – +7...+9

Харьков – +8...+10

Киев – +9...+11

В четверг 27 февраля в западных, северных и Винницкой областях возможен небольшой дождь, на западе с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла.

В Карпатах возможен снег, температура 2-7° мороза. На остальной территории ночью без осадков, днем дождь. Температура ночью 1-6° тепла, в Крыму до 10° тепла, днем 8-14°. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в четверг возможен небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 5-7° .

Прогноз погоды на 27 февраля, фото: meteo.gov.ua

28 февраля ночью в большинстве областей, днем в западной и восточной части небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, в Карпатах умеренный снег. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, на востоке до 6° тепла, днем 2-7° тепла, на юге страны 8-10° тепла; в Карпатах ночью и днем 2-7° мороза.

В Киеве и столичном регионах 27 февраля небольшой дождь и мокрый снег, днем 28 февраля без осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

29 февраля в Украине временами мокрый снег и дождь,только ночью в восточных, днем в западных областях без осадков. 1 марта без осадков, лишь в восточных, днем и в западных областях небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 29 февраля от 4° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза, 1 марта 0-6° мороза; днем 0-6° тепла, в южной части до 8°.

В Киеве и Киевской области 29 февраля небольшой мокрый снег и дождь, 1 марта без осадков. Температура ночью 29 февраля от 3° тепла до 2° мороза, 1 марта 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, ученые нашли объяснение аномально теплой зиме в Европе, Украине и США. Арктическая осцилляция удержала холод на Северном полюсе.

Устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветра, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, который удерживает холод на месте.

Явление, получившее название "Арктическая осцилляция", имеет тенденцию колебаться между низким и высоким давлением, усиливая и ослабляя окружающие полярные ветры, метеорологи говорят, что она редко бывает такой интенсивной, и ее удержание редко длится так долго.

Это загадка, которая требует изучения, почему это произошло и связано ли с изменением климата.