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ГБР обещает ежемесячно отчитываться о ходе расследования "дел Майдана"

ГБР обещает ежемесячно отчитываться о ходе расследования "дел Майдана"
09:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:ГБР каждый месяц будет отчитываться о расследовании преступлений времен Революции Достоинства родственникам погибших.

Государственное бюро расследований ежемесячно будет отчитываться о ходе следствия по делам, связанным с Революцией достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР по итогам встречи с представителями общественных организаций "Родина Героїв Небесної сотні" и "Нескорений Майдан - 18.02".

По словам временного руководителя бюро Ирины Венедиктовой, такие отчетные встречи будут ежемесячными.

ГБР на сегодняшний день расследует 49 уголовных производств, связанных с Революцией достоинства.

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Венедиктова сообщила, что следователи уже направили в суд два дела - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов.

"Уведомлен о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" боец спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - отметила она.

Напомним, "ГБР превратилась в филиал ФСБ": в "ЕС" отреагировали на подозрение Чорновол.

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ГБР, Дела Майдана, Ирина Венедиктова.
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