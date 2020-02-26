ГБР обещает ежемесячно отчитываться о ходе расследования "дел Майдана"

Новости Украины:ГБР каждый месяц будет отчитываться о расследовании преступлений времен Революции Достоинства родственникам погибших.

Государственное бюро расследований ежемесячно будет отчитываться о ходе следствия по делам, связанным с Революцией достоинства.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР по итогам встречи с представителями общественных организаций "Родина Героїв Небесної сотні" и "Нескорений Майдан - 18.02".

По словам временного руководителя бюро Ирины Венедиктовой, такие отчетные встречи будут ежемесячными.

ГБР на сегодняшний день расследует 49 уголовных производств, связанных с Революцией достоинства.

Венедиктова сообщила, что следователи уже направили в суд два дела - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов.

"Уведомлен о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" боец спецподразделения "Омега". Вскоре в Государственном бюро расследований будет создано отдельное Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. Конкурс на руководителя этого подразделения мы объявим в ближайшее время. И одним из критериев отбора будет опыт кандидата в расследовании "дел Майдана". Также это подразделение будет значительно дополнено кадрами", - отметила она.

Напомним, "ГБР превратилась в филиал ФСБ": в "ЕС" отреагировали на подозрение Чорновол.