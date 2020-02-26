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Среда, 26.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 27 февраля
10:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 27 февраля.

Кирилл Весноуказчик

Святой Кирилл (в миру — Константин по прозвищу Философ) — византийский миссионер, вместе с братом Мефодием создавший первую славянскую азбуку. По преданию, в 862 году в Константинополь, где жили братья, приехали послы от моравского князя Ростислава с просьбой прислать учителей, которые могли бы объяснить его подданным веру на их родном языке. Выбор патриарха пал на Кирилла и Мефодия. В дальнейшем просветители переводили церковные книги с греческого на славянский, обучали людей чтению, письму и ведению богослужений.

На Киевской Руси Кирилла прозвали Весноуказчиком, поскольку по погоде в этот день судили о весне. Если она оказывалась хорошей, это предвещало крепкие морозы. А в мороз первое дело — выпить горячего сбитня. Этот напиток из меда с пряностями был издревле популярен в народе. Сбитень пили по несколько раз в день, им торговали на улицах и в трактирах.

На Кирилла также говорили: "Снег оседает — поля утучняет". Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой. Для этого мужчины выходили на будущую пашню и утаптывали снег. На Кирилла же в южных регионах начинали вывозить в поля навоз.

26 февраля - приметы и обряды в Мартынов день

Международный день полярного медведя

Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя (International Polar Bear Day) или, в более привычном русском варианте, День белого медведя.

Основной целью проведения Дня является распространение информации о полярном медведе и привлечение внимания общества к необходимости охраны самого крупного наземного хищника планеты. Традиционно к этой дате природоохранными и экологическими организациями готовятся различные публичные акции и просветительские мероприятия.

Также говорится о необходимости решать проблему таяния полярных льдов — основную причину угрозы исчезновения популяций полярных медведей. Еще одной причиной, угрожающей жизни белых медведей, является разработка нефтяных месторождений с последующим загрязнением окружающей среды. 

Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют о том, что полярный медведь (Ursus maritimus) вступил на путь эволюции примерно пять миллионов лет назад. Его предком был бурый медведь. Но, в отличие от своего бурого родственника, обитающего на земле, полярный медведь превосходно адаптировался к жизни на Крайнем Севере, среди морских льдов.

По оценкам ученых, в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя (данные на 2014 год). Ведущие мировые специалисты, изучающие полярных медведей, опубликовали данные о том, что из 19 субпопуляций полярного медведя — восемь уменьшились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно.

Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году.

Международный день оптимиста

День оптимиста — необычный современный праздник. О том, кто его учредил, ничего не известно. Именно поэтому нельзя сказать, с какого момента отмечается данная дата и почему для нее выбрано именно двадцать седьмое февраля. Но стоит отметить, что праздник является важным и нужным. В окружении каждого человека есть те, кого принято называть заводилами.

Оптимистам гораздо интереснее, веселее и проще жить. Они умеют справляться с неудачами. Это серьезный и полезный навык, который оберегает организм от опаснейшего врага и источника всех болезней – стресса. Они делают жизнь ярче, светлее, легче. Их энергия бьет через край, а веселье притягивает. Оптимисты, про которых принято говорить, что их "стакан наполовину полон", отличаются прекрасным чувством юмора.

Они всегда веселы и увлекают за собой всех остальным. Они легче относятся к временным проблемам и глобальным сложностям, находя позитивные моменты во всех ситауциях. Оптимисты проще справляются с неудачами, что благоприятно сказывается на их здоровье. Ведь они ограждены от стресса, провоцирующего возникновение многих заболеваний.

Знаменательные события в истории: 26 февраля 2020 года

Масленица: Широкий разгул

Четверг масленичной недели называется Широким разгулом. С этого дня начинается по-настоящему "широкое" празднование.

В старину три дня Масленицы (Встречи, Заигрыши и Лакомки) именовались Узкой Масленицей, праздник отмечали в основном по-домашнему. А вот с четверга, с Широкого разгула, начиналось массовое веселье.

В это день начинали печь особенно много блинов, развлечения разворачивались "на всю катушку". Так, на Широкий разгул принято было устраивать соревнования по взятию снежных городов, кулачные бои, катание на лошадях "по солнышку" и другие игры и забавы.

Еще на четвертый день Масленицы по улицам возили чучело зимы на колесе, шествие сопровождалось песнями и танцами. С горок катались на санках.

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