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Среда, 26.02.2020
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Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма

Президент учредил День сопротивления российской оккупации Крыма
11:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский заявил, что сегодня подпишет указ о Дне сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в среду подпишет указ Дне крымского сопротивления российской, который будет отмечаться ежегодно 26 февраля.

"Сегодня мною подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сказал Зеленский на форуме "Age of Crimea 2020" в среду в Киеве.

Он напомнил, что 6 лет назад в этот день в Симферополе собрались тысячи людей, крымских татар, чтобы защитить единство Украины.

"Возвращение Крыма Украине - это просто моя цель, как президента или позиция как гражданина Украины, это не только наша общая мечта, это залог безопасности на планете, это восстановление мира", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что государство ежедневно работает по освобождению незаконно удерживаемых Россией в Крыму, на оккупированных территориях Донбасса и на своей территории граждан Украины.

Зеленский: Крымскотатарский телеканал ATR продолжит работу

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Крым не будет "разменной монетой" с РФ в вопросе завершения конфликта на Донбассе.

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Крым, Владимир Зеленский, Аннексия Крыма, Оккупация Крыма, День сопротивления российской оккупации Крыма.
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