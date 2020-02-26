Скачать
Среда, 26.02.2020
Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
Эпидемия коронавируса: в ВОЗ дали советы туристам
"Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма": В "Нафтогазе" дали отчет
Сколько РФ украла украинского газа после аннексии Крыма
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Трое украинцев пробились в масс-старт на ЧЕ-2020 по биатлону
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать
Широкий четверг 27 февраля: что можно и нельзя делать

Поставили на паузу: Суд приостановил экстрадицию журналистки в Казахстан

Поставили на паузу: Суд приостановил экстрадицию журналистки в Казахстан
16:02 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд частично удовлетворил апелляцию Ахметовой и обязал Государственную миграционную службу повторно рассмотреть её дело.

Шестой апелляционный административный суд в Киеве приостановил процесс экстрадиции из Украины казахстанской оппозиционной журналистки, одной из лидеров общественно-политического движения Демократический выбор Казахстана (ДВК) Жанары Ахметовой, которую на родине преследуют по политическим мотивам.

Об этом сообщает правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

"25 февраля Шестой апелляционный административный суд принял решение удовлетворить апелляционную жалобу Жанары Ахметовой частично, отменить решение Государственной миграционной службы Украины об отказе в предоставлении ей статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, и обязать Государственную миграционную службу повторно рассмотреть её дело о получении статуса соискателя убежища", - говорится в сообщении.

Нардеп "Слуги народа": Если Дудя запретят в России, пусть приезжает работать в Украину

Таким образом, органы миграционной службы обязаны повторно изучить все доводы, свидетельствующие о наличии оснований для предоставления Ахметовой статуса беженца, и принять соответствующее решение.

В связи с таким решением суда Ахметова остается под промежуточной защитой как человек, который находится в процедуре получения статуса беженца.

Как сообщалось ранее, Ахметова была вынуждена покинуть Казахстан из-за уголовных преследований со стороны властей за её оппозиционную деятельность. С марта 2017 года она со своим несовершеннолетним сыном пытается получить в Украине статус политического беженца, но Государственная миграционная служба без объяснений отказывает ей.

По словам её адвоката Владислава Грищенко, основанием для бегства из Казахстана стали также протоколы об административной ответственности за публикации в соцсетях с просьбой посещать судебные заседания по делам казахстанских оппозиционеров, местные власти расценили как "призывы к несанкционированным митингам".

Журналистка рассказывает, что после ее отъезда в Казахстане и Украине против нее развернули масштабную пропаганду в социальных сетях, где публикуют карикатуры и ролики о ней и других участниках движения ДВК. Кроме того, Ахметова заявила, что в Казахстане за её поддержку были арестованы несколько человек.

Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа

Украинские правозащитники считают реальным мотивом преследования Ахметовой на родине политический - из-за ее оппозиционной деятельности, а отказ ей в предоставлении статуса беженки - необоснованным. Правозащитники отмечают, что в Казахстане Ахметовой угрожают пытки и несправедливый суд.

Кроме того, ее экстрадиция будет нарушением международных обязательств Украины - ведь о недопустимости экстрадиции в таких случаях говорится в Конвенции ООН против пыток, Конвенции ООН о статусе беженцев, Европейской конвенции по правам человека, Европейской конвенции о выдаче, Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам, Международном пакте о гражданских и политических правах, членом которых является Украина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Казахстан, Экстрадиция, Апелляционный суд, Журналистка, Жанара Ахметова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Перерасчет пенсий: кто получит больше в марте
02 Названы важные причины пить натощак имбирную воду
03 Врачи рассказали, почему нельзя пить чай в пакетиках
04 Кейт Бекинсейл показала бомбическую фигуру в бикини (Фото)
05 Итоги дня 25 февраля: ситуация с Коронавирусом, Зеленский о будущем угольной промышленности и новые 200 гривень
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Сезон ОРВИ: в Украине растет число жертв гриппа
Коронавирус выявили в еще одной стране
Коронавирус выявили в еще одной стране
На Донбассе подорвался украинский солдат
На Донбассе подорвался украинский солдат
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Вера Кекелия рассказала, как сообщила о беременности мужу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь