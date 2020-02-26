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Протесты в Новых Санжарах: В МВД рассказали о ходе расследования

Протесты в Новых Санжарах: В МВД рассказали о ходе расследования
16:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В МВД заявили, что объявили подозрение шести лицам, для четырех из них избрана мера пресечения.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко рассказал о ходе расследования событий вокруг акций протеста в Новых Санжарах Полтавской области.

Во время брифинга в Новых Санжарах, отвечая на вопрос о подозреваемых в событиях во время акций протеста, Варченко отметил, что в настоящее время объявлено подозрение шести лицам, для четырех из них избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"На сегодняшний день у нас будет рассмотрение еще по одному производству. Тоже будет избрана мера пресечения. Мы в перспективе имеем шесть уголовных производств, начатых по ситуации 20 февраля, и понятно, что там ведутся следственные действия, и по этим уголовным производствам тоже в ближайшее время будут установлены лица, их роль и место в организации событий", - сообщил советник главы МВД.

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Относительно еще одного человека, который скрывается, Варченко подчеркнул, что он "сделал себе медвежью услугу".

Он также уточнил, что те, кого привлекают к ответственности, кто получил подозрения, они - из Новых Санжар и Новосанжарского района.

Как сообщалось ранее, 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, эпицентра коронавируса COVID-19 в Китае, поселили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре МВД "Новые Санжары" в Полтавской области.

Однако этому предшествовали протесты местных жителей, выступавших против прибытия эвакуированных из Китая. Протестующие перекрывали дорогу, бросали камни в автобусы с людьми. Во время противостояний девять правоохранителей получили ранения.

Напомним, после событий в Новых Санжарах суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца четырем лицам.

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МВД, Полтавская область, Иван Варченко, Коронавирус, Covid-19, Новые Санжары.
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