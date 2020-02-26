"Без антибиотиков": Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены

Новости Украины:В МХП заявили как отказ от антибиотиков повлиял на цены на рынке украинской курятины.

Крупнейший производитель курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) переходит на новую концепцию "Без антибиотиков". Такие изменения являются собственной инициативой компании и не повлияют на конечную стоимость продукции.

Об этом рассказала директор по маркетингу МХП Марина Сергиенко.

По ее словам, МХП начал процедуру перехода на антибиотик free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад.

"Такая маркировка означает, что не только в самой продукции в упаковке (PET-лоток) отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы. Переход на новую концепцию „Без антибиотиков" вызван нашим стремлением к целям устойчивого развития здоровья человека и животных", - информирует Сергиенко.

Переход на концепцию "Без антибиотиков" — это процесс не одного дня или месяца, продолжила директор по маркетингу МХП.

"Каждый производитель и потребитель должны понимать, что это достаточно сложная и многоуровневая задача. Чем раньше будет принято решение, тем более последовательно и менее стрессово будет происходить сам переход. Но это крайне важно и нужно делать", — считает она.

Но главное, что отказ от антибиотиков не повлияет на цены продукции МХП, отметила Сергиенко.

"Стоимость продукции формируется в основном под влиянием внешних факторов, таких как колебания курса или подорожания топлива. Все, что касается внутренних факторов, мы стремимся урегулировать их самостоятельно. И это опять же преимущество вертикальной интеграции МХП", — говорит она.