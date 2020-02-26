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"Без антибиотиков": Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены

"Без антибиотиков": Крупнейший производитель курятины заявил, как новая програма повлияла на цены
17:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В МХП заявили как отказ от антибиотиков повлиял на цены на рынке украинской курятины.

Крупнейший производитель курятины в Украине, компания "Мироновский хлебопродукт" (Наша Ряба) переходит на новую концепцию "Без антибиотиков". Такие изменения являются собственной инициативой компании и не повлияют на конечную стоимость продукции.

Об этом рассказала директор по маркетингу МХП Марина Сергиенко.

По ее словам, МХП начал процедуру перехода на антибиотик free ("Без антибиотиков") еще несколько лет назад.

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"Такая маркировка означает, что не только в самой продукции в упаковке (PET-лоток) отсутствуют какие-либо антибиотики, но также они не применялись в процессе выращивания птицы. Переход на новую концепцию „Без антибиотиков" вызван нашим стремлением к целям устойчивого развития здоровья человека и животных", - информирует Сергиенко.

Переход на концепцию "Без антибиотиков" — это процесс не одного дня или месяца, продолжила директор по маркетингу МХП. 

"Каждый производитель и потребитель должны понимать, что это достаточно сложная и многоуровневая задача. Чем раньше будет принято решение, тем более последовательно и менее стрессово будет происходить сам переход. Но это крайне важно и нужно делать", — считает она.  

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Но главное, что отказ от антибиотиков не повлияет на цены продукции МХП, отметила Сергиенко.

"Стоимость продукции формируется в основном под влиянием внешних факторов, таких как колебания курса или подорожания топлива. Все, что касается внутренних факторов, мы стремимся урегулировать их самостоятельно. И это опять же преимущество вертикальной интеграции МХП", — говорит она.

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Украина, Цена, Курятина, МХП, Портебление, Марина Сергиенко.
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