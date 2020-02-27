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Четверг, 27.02.2020
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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 февраля
10:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 28 февраля.

Онисим Овчарник

Апостол Онисим, память которого отмечается в этот день, жил в начале первого тысячелетия в Византии. Онисим был рабом некого Филимона, но бежал от своего господина в Рим, где попал в тюрьму. Там он встретился с апостолом Павлом, который просветил его и крестил. Павел упоминает об Онисиме в Послании к Колоссянам, называя его своим "верным и возлюбленным братом".

На Киевской Руси Онисим считался покровителем овцеводства. В день памяти святого овчары "окликали" звезды, чтобы овцы давали большой и здоровый приплод. Делалось это так: вечером крестьянин выходил во двор и клал на все четыре стороны по три поклона. Затем он становился на руно и произносил заговор: "Засветись, звезда ясная, на радость миру крещеному. Ты освети, звезда ясная, огнем негасимым белояровых овец. Как по поднебесью звездам несть числа, так бы уродилось овец более того".

Любопытно, что связь овец со звездами находит отражение в многочисленных загадках. Например: "Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат"; "Один пастух тысячи овец пасет"; "Бежали овцы по Калинову мосту, увидали зарю, пометались в воду".

Обряды на будущее благополучие в этот день совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. По этому поводу говорили: "Как в феврале аукнется, так осенью откликнется".

Рукодельницы же, оканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка. Этот обычай назывался — "зорнить пряжу".

27 февраля - приметы и обряды в День Кирилла

Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери

Виленская икона Божией Матери написана святым евангелистом Лукой. Празднования иконе совершаются 27 апреля и в честь перенесения иконы в Вильно в 1495 году (Вильнюс, польск. Wilno; до 1939 года официальное русское название — Вильна) — 28 февраля по новому стилю.

На протяжении долгих лет Виленская икона Божией Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.

История подсказывает, что русские цари дважды предпринимали попытку вернуть икону. Первый раз в 1569 году во время Ливонской войны, когда за возвращение иконы было обещано отпустить 50 пленников. Второй раз в 1655 году после взятия Вильно войсками Алексея Михайловича, когда по приказу царя пытались найти икону, но она уже была вывезена в монастырь Кенигсберга.

Во время Первой мировой войны Виленская икона Божией матери была эвакуирована с другими святынями и в 1915 году привезена в Донской монастырь. Дальнейшая ее судьба неизвестна.

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины

День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 28 февраля, начиная с 2008 года, согласно приказу министра обороны страны.

Цель внесения в календарь новой даты, как было отмечено в официальных документах, — поддержать престиж штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины. Также эта акция направлена на "стимулирование военнослужащих к добросовестному выполнению служебных обязанностей, развитие авиационных традиций и улучшение военно-патриотического воспитания".

Известно, что первыми штурманами стали офицеры артиллерии тогда еще армии царской России в 1910-х годах. Причем на эту роль выбирали исключительно тех, кто не только умел корректировать ведение огня на практике, но и обладал математическими знаниями. Во время Первой мировой войны бомбардиры переквалифицировались в навигаторы и стали снабжать летчиков полетными картами.

Бурное развитие штурманской службы авиации Украины, входившей тогда в состав СССР, пришлось на 20–30-е годы прошлого века. В тот период был совершен перелет из Москвы в Нью-Йорк, а также полет по сложнейшей трассе "Москва — Анкара — Тбилиси — Тегеран — Термез — Кабул — Ташкент". Справиться с этими маршрутами летчикам помогли штурманы, которые рассчитали параметры полетов с предельной точностью.

Штурманы пользуются уважением и в наше время — не в последнюю очередь благодаря сложности работы.

Масленица пятница — тещины вечерки

Пятый день Масленицы назывался Тещины вечерки. Теща собиралась на блины к зятю, да не просто так, а если будет приглашение, чем сильнее зазывал зять тещу, тем больше оказывал ей почета. Это был целый ритуал со своими традициями, передававшимися из поколения в поколение. Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары.

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Теща, приглашенная зятем, обязана была с вечера прислать в дом к молодым все необходимое для выпечки блинов: сковородку, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто. Тесть же, в свою очередь, присылал мешок муки и масло. Эта встреча символизировала оказание чести семье жены.

Неуважение зятя к этому обычаю считалось бесчестием и обидой и становилось поводом к вечной вражде между ним и тещей. Кстати, на вечерках присутствовал и дружка жениха. Он играл ту же роль, что и на свадьбе, а за свои хлопоты получал подарок.

В этот день молодые звали в гости не просто так, на угощенья, но и еще для того, чтобы поучиться уму-разуму у старших, выслушать их полезные советы и добрые напутствия, которые пригодятся молодым для дальнейшей жизни. После этого зятю надлежало покатать свою тещу улицами села или же города. Причем стиль катания в таком случае зависел от характера тещи, то есть злую и сварливую везли по неровной дороге и, наоборот, если теща ласковая, то и дорога ровная, словно струна.

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