Загороднюк: ВСУ в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

Новости Украины:Андрей Загороднюк заявил, что слухи о недостаточном финансировании ракетных программ неправдивы.

Вооруженные силы в этом году получат на вооружение ракетный комплекс "Нептун".

Об этом министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью изданию "Левый берег", сообщает пресс-служба Минобороны.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ о якобы недостаточном финансировании ракетной программы.

"На ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году. Это не совсем похоже на "закрытие программы". Возвращаясь к вопросу о ракетной программе - её не существует. И никогда не было. Так получилось", - подчеркнул Загороднюк.

Министр уточнил, что специалисты только разрабатывают концепцию развития отечественной ракетной отрасли.

"Однако есть опытные конструкторские разработки того или иного вида вооружений. Например, "Ольха" или "Нептун". Конечно, останавливать их мы не собираемся. По "Нептуну" в этом году мы должны закрыть конструкторскую разработку и поставить его на вооружение. Финансовый ресурс на это предусмотрен. Так же и с "Ольхой", - добавил министр.

Как сообщалось ранее, ранее в Минобороны заявили, что в текущем году планируют закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн.

Напомним, глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что у него нет подтверждения информации о том, что руководство страны планирует уволить его с должности.