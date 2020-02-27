Закраевская: Дело Януковича ведет его бывший адвокат

Новости Украины:Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закраевская говорит, что экс-адвокат Януковича занимается его делами в ГБР.

Первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков осуществляет руководство следствием по делам против экс-президента Виктора Януковича, в которых ранее защищал его как адвокат.

Об этом адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила на своей странице в Facebook.

"Что касается дел против Януковича, которые переданы в ГБР, то нужно помнить, что часть из них расследуется следователями, которые непосредственно подчинены бывшему защитнику Януковича Александру Бабикову, а не отделом по делам Майдана, который якобы выведен из-под управления Бабикову напрямую директору", - говорится в заметке.

Закревская приводит пример, что производство по узурпации Януковичем власти расследуют следователи, которые находятся под прямым контролем бывшего адвоката подозреваемого - первого заместителя директора ГБР.

"А месяц тому назад, 24 января другой судья Печерского суда именно в этом производстве рассматривал заявление Бабикова об отводе прокурора Андрея Нескородяного. На момент рассмотрения отвода Бабиков, который собственно его подал, уже работал по другую сторону баррикад - первым заместителем директора ГБР, которому подчиняется главное следственное управления, в котором работают теперь следователи, расследующие дело", - отметила Закревская.

Она напомнила, что и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что экс-адвокат Януковича не будет иметь отношения к делам Майдана.

"То есть Ирина Венедиктова пространно рассказала о том, как отдел по делам Майдана, который должен скоро стать управлением, не подчиняется Бабикову, а подчиняется непосредственно директору. Как по делам Майдана почта не расписывается на Бабикова. Как Бабиков подал рапорт, в котором указал дела, где может быть потенциальный конфликт интересов...

Но ответа на то, было ли производство по узурпации власти Януковичем в этом рапорте, или расследуется оно следователями отдела дел Майдана, - зрители так и не получили", - подытожила Закревская.

Как сообщалось ранее, ранее Бабиков работал в юридической фирме Aver Lex, которая представляла интересы Януковича в судах.

20 января Бабикова был назначен на должность первого заместителя директора ГБР.

После назначения Бабиков утверждал, что не имел никаких договорных отношений с Януковичем и не знаком с ним, а также уверял, что ни при каких обстоятельствах не будет вмешиваться в расследование дел Майдана.

Родственники Героев Небесной сотни требовали уволить Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР.

Напомним, ГБР каждый месяц будет отчитываться о расследовании преступлений времен Революции Достоинства родственникам погибших.