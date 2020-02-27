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Угроза коронавируса: На вокзалах появятся специальные комнаты для проверки пассажиров

Угроза коронавируса: На вокзалах появятся специальные комнаты для проверки пассажиров
14:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Владислав Криклий говорит, что на вокзалах будут проверять больных с симптомами респираторных заболеваний.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что компания "Укрзализныця" провела инструктажи персонала, подготовила средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах, где будут проверять больных с симптомами респираторных заболеваний. Об этом он сообщил в Facebook.

"В Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Чтобы контролировать состояние здоровья граждан, прибывающих в Украину из стран, где зафиксированы случаи COVID-19, проводится температурный скрининг в аэропортах и на всех пунктах пропуска", - напомнил Криклий.

По словам Криклия, "Укрзализныця" провела инструктажи персонала, подготовлены средства индивидуальной защиты и специальные помещения на вокзалах, где будут проверять больных с симптомами респираторных заболеваний.

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"В наличии 10 тыс. респираторов, 25 тыс. смотровых перчаток, более 1 тыс. защитных очков, запланировано получение партий антисептика для рук, дезинфекционных средств и защитных халатов", - отметил министр.

Кроме того, он отметил, что на 19 вокзалах обустроены медицинские пункты, обустроенные необходимым оборудованием и противоэпидемическим имуществом для временной изоляции больных: Киев-Пассажирский, Чоп, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Коломыя, Сумы, Херсон, Ужгород, Львов, Полтава-Южная, Винница, Жмеринка, Казатин, Николаев, Черновцы, Харьков, Одесса, Днепр, им. Т.Шевченко.

Также Криклий отметил, что на пяти вокзалах отведены помещения для временной изоляции лиц с симптомами респираторных заболеваний: Запорожье-1, Ривне, Тернополь, Фастов, Белая Церковь. Для предотвращения распространения вируса на пути следования поездов осуществляется измерение температуры тела пассажиров.

"Вирус паники - опаснее всех остальных. Сохраняем спокойствие и соблюдаем советы Минздрава по профилактике вирусных заболеваний", - подчеркнул он.

В Польше зафиксирован первый случай короновируса

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По данным Минздрава, в мире по состоянию на 27 февраля зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 801 - летальные, выздоровели 32 тыс. 897 человек.

Больше всего больных - в Китае, где количество подтвержденных случаев составляет на сегодняшний день 78 тыс. 630, умерли 2 тыс. 747 человек.

Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания COVID-19 в 17 странах.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.

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Укрзализныця, Вокзал, Коронавирус, Владислав Криклий, Респираторные заболевания.
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