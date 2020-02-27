Скачать
Четверг, 27.02.2020
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
ВОЗ заявила, что у коронавируса есть потенциал стать мировой пандемией
"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
"Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
Украина завоевала "золото" на чемпионате Европы по биатлону
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала
И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Наштамповал карточек и снял в "Приватбанк" 600 тысяч: Злоумышленнику сообщили о подозрении

Наштамповал карточек и снял в "Приватбанк" 600 тысяч: Злоумышленнику сообщили о подозрении
19:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов "ПриватБанка" с помощью поддельных карточек.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба ведомства, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора следователями Нацполиции вчера, 26 февраля, задержан злоумышленник, который завладел средствами "ПриватБанка".

Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Офис Генпрокурора открыл первое дело по факту кнопкодавства

По версии следствия, указанное лицо подозревается в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).

Напомним, четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерина Гандзюк объявили новые подозрения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, ПриватБанк, Офис Генпрокурора.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
03 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
04 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
05 Маникюр 2020: новинки и идеи весеннего дизайна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Специальный механизм: почему головастики &quot;высасывают пузыри&quot; с поверхности воды
Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь