Наштамповал карточек и снял в "Приватбанк" 600 тысяч: Злоумышленнику сообщили о подозрении

Новости Украины:Правоохранители задержали человека, которого подозревают в краже 600 тысяч гривен из банкоматов "ПриватБанка" с помощью поддельных карточек.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении лицу в завладении, по предварительному сговору группой лиц, денежными средствами ПАО КБ "ПриватБанк" на сумму почти 600 тыс. грн (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщает пресс-служба ведомства, под процессуальным руководством прокуроров Офиса генпрокурора следователями Нацполиции вчера, 26 февраля, задержан злоумышленник, который завладел средствами "ПриватБанка".

Решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, указанное лицо подозревается в завладении этими средствами вероятно путем противозаконных операций с использованием поддельных платежных карточек, электронно-вычислительной техники (банковских автоматов).

Напомним, четырем фигурантам дела об убийстве активистки Екатерина Гандзюк объявили новые подозрения.