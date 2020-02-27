Уровень доверия к Кабмину: Сколько украинцев хотят отставки правительства

Новости Украины:44% украинцев считают, что правительство необходимо отправить в отставку.

44% украинцев считают, что Кабмин необходимо отправить в отставку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

В пресс-релизе по результатам исследования отмечается, что, оценивая работу правительства Алексея Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку "хорошо"или "отлично"(4 и 5 по пятибалльной шкале).

Большинство же респондентов считают, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо"(27%), или же поставили "двойку"(19%), или дали оценку "3"(удовлетворительно) - таких 37%.

"Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что действующий состав Кабинета министров надо отправить в отставку, 37% полагают, что правительству во главе с Гончаруком еще предстоит работать», - отмечается в пресс-релизе.

КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, 44% украинцев называют боевые действия на Донбассе войной между Россией и Украиной.