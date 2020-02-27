Скачать
Четверг, 27.02.2020
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли
В Польше зафиксирован первый случай короновируса
В Польше зафиксирован первый случай короновируса
Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой
Шахтер может потерять двух ключевых игроков перед игрой с Бенфикой
Ребекка Бридс сыграет Клариссу Старлинг в спин-оффе "Молчания ягнят"
Ребекка Бридс сыграет в спин-оффе "Молчания ягнят"

Уровень доверия к Кабмину: Сколько украинцев хотят отставки правительства

Уровень доверия к Кабмину: Сколько украинцев хотят отставки правительства
16:08 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:44% украинцев считают, что правительство необходимо отправить в отставку.

44% украинцев считают, что Кабмин необходимо отправить в отставку.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 21 по 25 февраля.

В пресс-релизе по результатам исследования отмечается, что, оценивая работу правительства Алексея Гончарука за период с конца августа прошлого года по февраль этого года, только около 11% опрошенных поставили оценку "хорошо"или "отлично"(4 и 5 по пятибалльной шкале).

Большинство же респондентов считают, что правительство Гончарука с момента назначения работало или "очень плохо"(27%), или же поставили "двойку"(19%), или дали оценку "3"(удовлетворительно) - таких 37%.

Опрос: Как украинцы относятся к продаже земли

"Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что действующий состав Кабинета министров надо отправить в отставку, 37% полагают, что правительству во главе с Гончаруком еще предстоит работать», - отмечается в пресс-релизе.

КМИС с 21 по 25 февраля провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1,5 тыс. интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Напомним, 44% украинцев называют боевые действия на Донбассе войной между Россией и Украиной.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Правительство, Кабмин, Опрос.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
02 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
03 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
04 Итоги дня 26 февраля: Президент учредил День сопротивления российской оккупации, ТКГ обсудили дополнительные меры на Донбассе из-за коронавируса
05 Роскошные СМС поздравления с Днем рождения 27 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украина и Британия начали переговоры о безвизе
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Украинцам рекомендуют не ехать в страны с коронавирусом
Специальный механизм: почему головастики &quot;высасывают пузыри&quot; с поверхности воды
Специальный механизм: почему головастики "высасывают пузыри" с поверхности воды
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь