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В Укравтодоре начали "принимать жалобы" через новую интерактивную карту

В Укравтодоре начали "принимать жалобы" через новую интерактивную карту
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:Украинский Укравтодор запустил новую интерактивную карту, с помощью которой можно в режиме реального времени оставлять коментарии о состоянии дорог.

Укравтодор запустил интерактивную карту, через которую можно будет в режиме реального времени оставлять жалобы на состояние дорог.

Об этом заявил глава Госагентства автомобильных дорог Александр Кубраков во время презентации "Интерактивной карты Укравтодора".

"Мы сделали интерактивную карту, с помощью которой люди могут оставлять жалобы, а подрядчики и наши службы будут получать эту информацию. Почему это важно? Потому что проконтролировать (реальное состояние дорог - авт.) сидя в Киеве, или даже нашим службам, в которых несколько сотрудников отвечают за содержание, имея на балансе тысячи километров, не реально. А с помощью людей, которые будут оставлять жалобы, мы это сделаем", - рассказал Кубраков.

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Он отметил, что отныне Укравтодор сможет оперативно реагировать на жалобы о состоянии дорог и мониторить работу подрядчиков, которые содержат ту или иную дорогу. В частности, в ведомстве планируют следить за текущим состоянием дорожных знаков и разметки, за ходом ремонта дорожного полотна, а также за передвижением уборочной и ремонтной техники.

Директор Государственного предприятия дорожной связи, информационного обеспечения и автоматики "Укрдорсвязь" Вадим Горюшко рассказал, что через веб-ресурс можно оставить жалобу о текущем состоянии конкретного участка дороги. Для этого нужно загрузить фото проблемы (ямы, выбоины, кучи мусора и т.п.) на карту с конкретной геолокацией. В Укравтодоре отреагируют на эту жалобу и будут предоставлять оперативную информацию по ее решению.

В режиме реального времени на сайте отражается информация о завершенных, текущих и запланированных ремонтных работах на конкретных участках, участки дорог с наибольшим количеством ДТП и пункты обогрева и паркинги для грузовиков.

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В Укравтодоре подчеркнули, что на сайте можно найти информацию только о тех дорогах, которые подчинены непосредственно ведомству и его региональным службам.

Интерактивная карта Укравтодора доступна по ссылке map.ukravtodor.gov.ua и имеет мобильную версию. Советник председателя Укравтодора Яника Мерило добавила, что в ведомстве не планируют создавать отдельное мобильное приложение, но планируют интеграцию со своими партнерами в частности навигационной системой Waze. Так, по ее словам, функционал интерактивной карты Укравтодора может стать доступным для пользователей приложения Waze в ближайшие несколько недель.

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Украина, Транспорт, Дороги, Укравтодор, Авто.
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