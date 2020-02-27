Профсоюзы Европы ожидают публичности от трудовой реформы в Украине

Новости Украины:В Европейской конфедерации профсоюзов надеяться на публичный процесс изменения трудового законодательства в Украине.

Миссия Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) - Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов (ПЕРС) надеется на публичный процесс изменения трудового законодательства в Украине.

Об этом, подводя итоги работы миссии в Украине, заявил генеральный секретарь ЕКП и ПЕРС Лука Висентини.

"Очевидно, существует проблема доверия между профсоюзами и правительством. И я чувствую, что наша Миссия смогла помочь преодолеть эту проблему доверия. Мы надеемся, что заявления и обещания, которые нам дали представители украинской власти (относительно изменений в трудовом законодательстве, - ред. ), станут публичными", - отметил он.

Генеральный секретарь ЕКП подчеркнул, что целью их визита стало проявление солидарности с профсоюзами Украины по защите достойных трудовых прав украинских работников. В частности, о необходимости изменений в законопроекты №2708, которым предлагается ввести новое трудовое законодательство.

По словам Висентини, во время своего пребывания в Украине члены миссии имели рабочие встречи с министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, министром социальной политики Юлией Соколовской, председателями парламентских комитетов по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, а также - по вопросам европейской интеграции. Также состоялись встречи в офисе уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в представительствах ЕС и Международной организации труда в Украине.

"Нам удалось не только озвучить наши вопросы, беспокойство и требования, но и добиться определенных обязательств, которые дали в Верховной Раде и в правительстве. Некоторые наши встречи прошли в довольно напряженной обстановке. Но в конце концов, они признали необходимость учета замечаний к реформе трудового законодательства, которую планируют осуществить в Украине", - подчеркнул Висентини.

По его словам, требования к членам украинского правительства и парламента касались трех основных направлений.

Во-первых, речь шла о принципах экономического развития Украины и либерализации рынка, и тех реформ, которые пытается внедрять украинская власть.

"Мы говорили о необходимости учесть модель стабильного и инклюзивного развития, которым будут пользоваться все члены украинского общества. Также, мы поднимали проблему низких заработных плат и их несвоевременной выплаты. И также - утечки мозгов и рабочих рук из Украины. Эти проблемы являются насущными и их должно решать украинское правительство", - отметил председатель ЕКП и ПЕРС.

По его словам, зарплаты в Украине являются самыми низкими в Европе. Висентини подчеркнул, что недостаточно декларировать уголовную ответственность за невыплату зарплат, нужно сделать, чтобы государство брало на себя ответственность за выплату зарплат.

Вторым вопросом, который обсуждался в ходе встреч, по словам генсека ЕКП, стали вопросы приватизации.

"Мы хотели предупредить, что в процессе приватизации нужно учитывать права и равенство всех слоев. И что права работников должны быть защищены, соблюдены принципы равенства и доступности рабочих мест. Приватизация не должна привести к массовой потере рабочих мест", - отметил Висентини.

Также обсуждался вопрос социального диалога при принятии важных законопроектов.

"Законопроект, которым предлагается принять новый Трудовой кодекс, разрабатывался без должного участия социальных партнеров и привлечения их к разработке этих законопроектов. Это неприемлемо. Мы получили обещание и обязательство, что ситуация изменится. Сейчас уже создана трехсторонняя рабочая группа. И результаты ее наработок будут полностью учтены при работе над трудовым законодательством", - подчеркнул Висентини.

Как сообщалось, мониторинговая миссия Европейской конфедерации профсоюзов - Панъевропейского регионального совета Международной конфедерации профсоюзов во главе с Генеральным секретарем Лукой Висентини находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года.

Ранее профсоюзные организации США, Австрии, Швеции, Грузии, Беларуси, Молдовы, Кыргызстана, Кении, Ганы, Туниса, Албании, Малайзии, Тонзании, Ливана и Сербии солидарно выступили против законопроектов №2708 "О труде" и №2681 "О профсоюзах".