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СМИ: "Королю контрабанды" Альперину "сливали" информацию о ходе следствия

СМИ: "Королю контрабанды" Альперину "сливали" информацию о ходе следствия
17:25 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокурор предоставлял Вадиму Альперину всю имеющуюся информацию о ходе следствия.

Начальник отдела прокуратуры Киевской области Сергей Красножон сообщал так называемому "королю контрабанды" Вадиму Альперину о запланированных следственных действиях правоохранителей. Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо" "Король контрабанды"

В распоряжении журналистов оказалась "черная бухгалтерия" и переписка Альперина, из которых следует, что бизнесмен мог платить взятки за преследование конкурентов и правоохранителей, которые вели расследование против подконтрольных ему компаний.

Так, согласно документам, которые получили журналисты от собственных источников, в ноябре 2017 года Альперин переписывался с должностным лицом прокуратуры Киевской области Сергеем Красножоном.Он получал сообщения в мессенджере Telegram от абонента, подписанного в его телефоне как "Прокур.Сергей.область".

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В сообщениях говорилось, что группа правоохранителей, которая вела расследование в отношении Альперина, выехала в Одессу. Мужчина предлагал бизнесмену за денежное вознаграждение узнать детали этого дела и планы правоохранителей.

Личность Сергея Красножона журналисты установили с помощью специальных программ, которые определили его номер.

В комментарии репортерам прокурор заявил, что не знаком с Альпериным и никогда не передавал ему информацию за взятки. На уточняющий вопрос, кто с его номера посылал сообщение, чиновник прокуратуры ответил: "Мы же в кабинете не по одному сидим. Я и компьютер оставляю в кабинете, и все оставляю в кабинете".

Напомним, на одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого считают организатором коррупционной схемы на таможне, снова надели электронный браслет.

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СБУ, Контрабанда, Запорожская область, Вадим Альперин, Король контрабанды.
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