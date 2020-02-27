За прошедший год расходы в январе на комуналку выросли почти у половины украинцев

Новости Украины:У 46% украинцев за прошедший год значительно выросли расходы на оплату ЖКХ.

В 46% украинцев расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 году выросли по сравнению с январем 2019 года, в 39% - не изменились или уменьшились.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) "Оценка деятельности органов власти и реакция на актуальные события: февраль 2020 года".

"Почти половина опрошенных (46%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в январе 2020 года выросли по сравнению с январем 2019 года. В 39% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились", - говорится в сообщении.

При этом 21% участников исследования указали, что тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи. Эта доля выросла по сравнению с опросами КМИС ноября-декабря прошлого года (тогда было 14% и 16% соответственно).

Если сравнить результаты этого исследования с опросом КМИС, проведенным в 2015 году по заказу Фонда Фридриха Эберта, то за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем в три раза - с 6% до 21%.

Как отмечается в пресс-релизе КМИС, доля украинцев, что тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи, в феврале уменьшилась по сравнению с исследованиями ноября и декабря: 42% в феврале и 53% и 48% в ноябре и декабре соответственно. Еще большая разница по этому показателю с исследованием 2015 года: тогда менее трети дохода тратили на услуги ЖКХ 66% опрошенных, теперь - только 42%.

КМИС провел опрос методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 21 по 25 февраля 2020 года. Выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Данные этого исследования сравниваются с результатами опросов КМИС, которые были проведены с 15 по 18 декабря, с 22 по 25 ноября, с 4 по 7 ноября, с 9 по 11 октября и с 6 по 19 сентября 2019 года.