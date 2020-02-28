Температурные "качели" и дождь: какой будет погода в последние дни зимы

Новости Украины:В последние дни календарной зимы в Украине сохранится влажная погода с преимущественно "плюсовой" температурой.

В ближайшие сутки, 28 февраля, погоду большинства областей Украины будет определять влажный и прохладный воздух, продолжающий поступать с западной Европы, к тому же в юго-восточной половине страны будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской и Закарпатской областях, днем и на западе и востоке страны пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на юго-востоке 1-6 ° тепла; днем 2-7°, в южной части местами 8-10° тепла.

В Карпатах – временами снег при температуре 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 28 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +3...+5

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +3... +5

Житомир – +3... +5

Винница – +4...+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +7...+9

Херсон – +7...+9

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +4... +6

Чернигов – +4... +6

Сумы – + 3... + 5

Полтава – +4...+6

Днепр – +5...+7

Запорожье – +7...+9

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +4...+6

В субботу, 29 февраля, в южных, центральных областях, а ночью также и в Прикарпатье пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. Ветер западный, 3-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на крайнем юге страны 0-4° тепла; днем в Украине 3-9° тепла.

В Карпатах ночью снег, днем без осадков; температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

1 марта в Украине без осадков. Ветер южный 7-12 м /с; в Карпатах местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 3-8°, в южной части 6-11° тепла. В Карпатах без осадков, температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области 29 февраля - 1 марта без осадков. Ветер 29 февраля восточный, 3-8 м /с; 1 марта южный 7-12 м /с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, фото: meteo.gov.ua

2 марта ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. 3 марта ночью в Украине, кроме востока, днем на севере Левобережья и крайнем западе страны дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла (2 марта в Карпатах от 2° мороза до 3° тепла); днем 2 марта 4-10° тепла, 3 марта 8-14°, на юге до 17°.

В Киеве и столичном регионе днем 2 марта и ночью 3 марта дождь. Температура ночью 1-6° тепла; днем 2 марта 5-10°, 3 марта 8-13°.

Прогноз погоды на 2 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.