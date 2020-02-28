Скачать
Пятница, 28.02.2020
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Итоги дня 27 февраля: Победы в биатлоне и эпидемия коронавируса
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Еще в одной стране-соседке Украины обнаружили коронавирус
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
Голевая "перестрелка": обзор матча Бенфика - Шахтер (Видео)
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима
28 февраля - приметы и обряды в День Онисима

Температурные "качели" и дождь: какой будет погода в последние дни зимы

Смотрите фото (6)
Температурные "качели" и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
08:30 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В последние дни календарной зимы в Украине сохранится влажная погода с преимущественно "плюсовой" температурой.

В ближайшие сутки, 28 февраля, погоду большинства областей Украины будет определять влажный и прохладный воздух, продолжающий поступать с западной Европы, к тому же в юго-восточной половине страны будет ветрено, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в южных, восточных, большинстве центральных, Сумской и Закарпатской областях, днем и на западе и востоке страны пройдет дождь и мокрый снег, на остальной территории - без существенных осадков. Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, на юго-востоке 1-6 ° тепла; днем 2-7°, в южной части местами 8-10° тепла.

В Карпатах – временами снег при температуре 2-7° мороза.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 28 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пятницу, 28 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +2...+4
  • Ивано-Франковск – +3...+5
  • Тернополь – +4...+6
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +4...+6
  • Луцк – +3...+5
  • Ровно – +3... +5
  • Житомир – +3... +5
  • Винница – +4...+6
  • Одесса – +6...+8
  • Николаев – +7...+9
  • Херсон – +7...+9
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +5...+7
  • Черкассы – +4... +6
  • Чернигов – +4... +6
  • Сумы –  + 3... + 5
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +5...+7
  • Запорожье – +7...+9
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +5...+7
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +4...+6

В субботу, 29 февраля, в южных, центральных областях, а ночью также и в Прикарпатье пройдет небольшой дождь, ночью с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. Ветер западный, 3-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на крайнем юге страны 0-4° тепла; днем в Украине 3-9° тепла.

В Карпатах ночью снег, днем без осадков; температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с . Температура ночью около 0° , днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

1 марта в Украине без осадков. Ветер южный 7-12 м /с; в Карпатах местами порывы 15-20 м /с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла; днем 3-8°, в южной части 6-11° тепла. В Карпатах без осадков, температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

В Киеве и Киевской области 29 февраля - 1 марта без осадков. Ветер 29 февраля восточный, 3-8 м /с; 1 марта южный 7-12 м /с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, фото: meteo.gov.ua

2 марта ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди (в Карпатах с мокрым снегом), на остальной территории без осадков. 3 марта ночью в Украине, кроме востока, днем на севере Левобережья и крайнем западе страны дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-7° тепла (2 марта в Карпатах от 2° мороза до 3° тепла); днем 2 марта 4-10° тепла, 3 марта 8-14°, на юге до 17°.

В Киеве и столичном регионе днем 2 марта и ночью 3 марта дождь. Температура ночью 1-6° тепла; днем 2 марта 5-10°, 3 марта 8-13°.

Прогноз погоды на 2 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 28 февраля.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
02 "Коронавирус ни кого не обойдет": ВОЗ посоветовала странам напрасно не надеяться
03 "Я приду сам": Петр Порошенко о допросе в ГБР
04 Президент Украины подписал решение о гособоронзаказе до 2023 года
05 "Синдром компьютерных глаз": как не потерять зрение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вражеские обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Обстрелы на Донбассе: погиб военный, еще один ранен
Температурные &quot;качели&quot; и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
От -5° до +10° и дождь: какой будет погода в последние дни зимы
Минздрав: Для Украины грипп сейчас более опасен, чем коронавирус
Грипп в Украине опаснее, чем коронавирус из Китая
В Google Translate появились новые языки
В Google Translate появились новые языки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь