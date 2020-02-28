"Медиаграмотность для граждан": "Украинская фундация студий" презентовала новое пособие

Новости Украины:В Украинской фундации студий презентовали новое пособие по медиаграмотности для широкой общественности.

"Украинская фундация студий" представила пособие по медиаграмотности для госслужащих, студентов и широкой общественности.

Презентация пособия состоялась во время пресс-конференции.

"Наш пособие, которое мы сегодня представляем, рассчитано на довольно широкую аудиторию, там на самом деле нет очень узких, специализированных знаний, которые возможно были бы необходимы людям, противодействующим операциям влияния от имени государства. Оно рассчитано на обычного гражданина, который сегодня несёт гораздо большую ответственность, чем раньше за свою способность противодействовать этому, противодействовать этим операциям. Потому что на сегодняшний день благодаря технологиям появилась возможность прямого доступа к гражданину, этого раньше не было", - сказала председатель Украинской фундации студий Юлия Каздобина.

Она рассказала, что по пособию уже были проведены лекции и практические задания. По её словам, свыше 96% слушателей, принявших участие в опросе о содержании курса, ответили, что рекомендовали бы его своим коллегам. Слушатели также довольно высоко оценили рост своей способности сопротивляться информационному влиянию по результатам прослушанного курса: в среднем они поставили 4,06 балла из 5.

Также Каздобина добавила, что курс может и должен быть расширен информацией о кибергигиене и безопасности человека в киберпространстве. Эти знания не относятся к сфере медиаграмотности, но необходимы всем пользователям компьютерных сетей.

Эксперт Национального института стратегических исследований Дмитрий Дубов отметил, что медиаграмотность является вопросом не только исключительно определенных узких групп, это вопрос широкой общественности. По его словам, очень часто медиаграмотность сводят к вопросу критического мышления для школьников и студентов, но большинство населения Украины это взрослые люди, которые порой решают судьбу страны.

"Выбор двух разных аудиторий с одной стороны сделал невозможной подготовку универсального курса, интересного взрослым и молодежи, а с другой позволил охватить активные слои населения: и тех, кто сейчас работает, и тех, кто выйдет на рынок труда совсем скоро", - сказала она.

В течение трех месяцев "Украинская фундация студий" провела 22 лекционных и практических занятия. Почти 500 слушателей - студентов и государственных служащих преимущественно с востока и юга Украины - стали участниками занятий. Подавляющее большинство из них - слушатели Института повышения квалификации руководящих кадров государственной службы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. Лекции также состоялись в Одесском национальном университете имени И.И. Мечникова и на базе Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.