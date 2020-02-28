Интернет для всех: в Минцифры рассказали о планах на следующие 3 года

Новости Украины:У Минцифры есть 4 основных цели, которые уже были задекларированы в плане действий правительства.

Министерство цифровой трансформации планирует за три года научить 6 млн украинцев цифровой грамотности и посодействовать проведению интернета в каждом украинском доме. Об этом во время презентации Национальной онлайн-платформы для предпринимателей малого и среднего бизнеса "Дія.Бизнес" рассказала заместитель Министра цифровой трансформации Украины по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

"У нас есть 4 амбициозные цели на три года, над которым работает все министерство. Во-первых, сделать 100% публичных услуг доступными онлайн. Во-вторых, научить 6 млн украинцев цифровой грамотности. В-третьих, сделать так, чтобы в каждом доме был интернет. И последнее - увеличить долю IT в ВВП страны на 10%", - рассказала Ионан.

Так, она отметила, что кроме этого, министерство чуть ли не ежедневно работает над развитием малого и среднего предпринимательства.

Как сообщалось, сегодня, 28 февраля, приложение государственных онлайн-услуг "Дія" презентовала сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

Кроме того, Кабинет министров поддержал установление квоты на иммиграцию 5000 высококвалифицированных специалистов для трудоустройства в украинских IТ-компаниях из-за рубежа.