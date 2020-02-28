Скачать
Пятница, 28.02.2020
Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
Эпидемия коронавируса: ВОЗ повысила риски распространения
Эпидемия коронавируса: ВОЗ повысила риски распространения
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Динамо: видео онлайн-трансляция матча
В Instagram для Windows 10 теперь можно переписываться
В Instagram для Windows 10 теперь можно переписываться

Продажа оружия: СБУ блокировала незаконные схемы сбыта в ряде регионов Украины

Продажа оружия: СБУ блокировала незаконные схемы сбыта в ряде регионов Украины
20:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В СБУ блокировали деятельность незаконных организаций по продаже оружия в нескольких областях Украины.

Служба безопасности Украины предупредила незаконную продажу оружия в ряде регионов, в частности, в Киеве, Мариуполе и Черкассах. Об этом сообщает СБУ.

"Службы безопасности Украины блокировала в нескольких регионах нашего государства незаконную продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, житель столицы пытался наладить механизм нелегального сбыта средств поражения. Товар он хранил в специально обустроенной тайнике по месту жительства. Клиентов фигурант подыскивал среди своих знакомых, в частности на территории Донецкой области.

Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов 

"Правоохранители задокументировали в Мариуполе факт продажи злоумышленником гранатометного выстрела ВОГ-17, 400 граммов тротила, а также трех гранат РГД-5 и Ф-1. За свой товар он хотел получить десять тысяч гривен. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ предупредила нелегальный сбыт военных средств поражения в Черкассах. Житель областного центра, находящегося в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, пытался продать оружие и боеприпасы. Своих клиентов он подыскивал через связи в криминальных кругах. Для продажи товара фигурант привлек своего посредника на свободе.

"Правоохранители задокументировали факт незаконной реализации гранатомета РПГ-18, двух гранат Ф-1 и более 20 патронов к крупнокалиберного пулемета. Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении", — сообщили в СБУ.

Новый формат: Таможня будет ежедневно отчитываться обо всех случаях контрабанды

По данным следствия, проверяется информация о нелегальном поступлении изъятых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, СБУ, Оружие, Продажа, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Везунчики весны: 5 знаков зодиака, которых ждет удача весной 2020 года
02 Сон не для пенсионеров: почему пожилым людям лучше спать меньше
03 Как снизить холестерин без лекарств?
04 Сахарный диабет: малоизвестный симптом болезни
05 Грибной суп для гипертоников: в чем польза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый формат: Таможня будет ежедневно отчитываться обо всех случаях контрабанды
Новый аккаунт украинской таможни в Twitter
Эпидемия коронавируса: Украина не планирует закрывать границы
Украина не планирует закрывать границы из-за коронавируса
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
В Украине накопилось три миллиарда зарплатного долга
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Принц Гарри и Джон Бон Джови спели дуэтом (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь