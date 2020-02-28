Продажа оружия: СБУ блокировала незаконные схемы сбыта в ряде регионов Украины

Новости Украины:В СБУ блокировали деятельность незаконных организаций по продаже оружия в нескольких областях Украины.

Служба безопасности Украины предупредила незаконную продажу оружия в ряде регионов, в частности, в Киеве, Мариуполе и Черкассах. Об этом сообщает СБУ.

"Службы безопасности Украины блокировала в нескольких регионах нашего государства незаконную продажу оружия, боеприпасов и взрывчатки", — говорится в сообщении.

По данным следствия, житель столицы пытался наладить механизм нелегального сбыта средств поражения. Товар он хранил в специально обустроенной тайнике по месту жительства. Клиентов фигурант подыскивал среди своих знакомых, в частности на территории Донецкой области.

"Правоохранители задокументировали в Мариуполе факт продажи злоумышленником гранатометного выстрела ВОГ-17, 400 граммов тротила, а также трех гранат РГД-5 и Ф-1. За свой товар он хотел получить десять тысяч гривен. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ предупредила нелегальный сбыт военных средств поражения в Черкассах. Житель областного центра, находящегося в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, пытался продать оружие и боеприпасы. Своих клиентов он подыскивал через связи в криминальных кругах. Для продажи товара фигурант привлек своего посредника на свободе.

"Правоохранители задокументировали факт незаконной реализации гранатомета РПГ-18, двух гранат Ф-1 и более 20 патронов к крупнокалиберного пулемета. Полученные средства поражения направлены на экспертизу. Решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении", — сообщили в СБУ.

По данным следствия, проверяется информация о нелегальном поступлении изъятых средств поражения из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины блокировала в Киеве, Харьковской и Полтавской областях незаконное изготовление и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.