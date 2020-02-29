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Суббота, 29.02.2020
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Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят

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Погода на выходные: в Украине будет тепло, дожди отступят
08:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:По прогнозам синоптиков, дожди наконец-то отступят и выходные начнутся с сухой погоды.

В Украине в субботу, 29 февраля, температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на побережье морей 0-4° тепла; днем 4-9°, в Карпатах и Прикарпатье ночью небольшой мокрый снег. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью на Прикарпатье небольшой мокрый снег, днем в Крыму небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на побережье морей 0-4° тепла, днем 4-9°, в южных областях до 11° тепла. в Карпатах ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; местами порывы ветра 15-20 м/с, температура ночью 4-9°, днем 0-5° мороза", - говорится в сообщении.

В Киеве и области 29 февраля без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла, на Киевщине ночью 0-4° мороза, днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 29 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на субботу, 29 февраля, в городах Украины:

  • Ужгород – +6...+8
  • Львов – +5...+7
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +6...+8
  • Черновцы – +7...+9
  • Хмельницкий – +6...+8
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5... +7
  • Житомир – +6... +8
  • Винница – +6...+8
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +7...+9
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +7... +9
  • Чернигов – +6... +8
  • Сумы – +5...+7
  • Полтава – +7...+9
  • Днепр – +8...+10
  • Запорожье – +8...+10
  • Донецк – +6...+8
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +6...+8
  • Киев – +5...+7

Согласно прогнозу, днем 1 марта на Волыни, Львовщине и Закарпатье ожидается небольшой, 2 марта в западной части умеренный дождь. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем 1 марта и в течение 2 марта в северных, центральных и южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1 марта от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем западе страны и Одесской области до 3° тепла, 2 марта 0-5° тепла, в юго-восточной части до 2° мороза; днем 5-10° тепла, в юго-западной части до 13°.

В Карпатах 1 марта ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом, 2 марта умеренные осадки; температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью 1 марта 2-7° мороза.

В столичном регионе 1-2 марта без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем 1 марта в течение 2 марта местами порывы 15-20 м/сек. Температура ночью 1 марта от 1° тепла до 4° мороза, 2 марта 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

Прогноз погоды на 1 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 2 марта, фото: meteo.gov.ua

Синоптики прогнозируют 3-4 марта в западных областях, ночью 3 марта в Украине, кроме востока, небольшие и умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 2-8° тепла; днем 8-14°, на юге до 17°.

На Киевщине 3 - 4 марта без осадков, лишь ночью во вторник небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 9-14°.

Согласно ориентировочным прогнозам, 5 марта без осадков, лишь на западе и севере страны небольшой дождь. 6-8 марта временами дожди, в Карпатах, 8 марта в западных областях с мокрым снегом. 9 марта преимущественно без осадков.

Прогноз погоды на 3 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 4 марта, фото: meteo.gov.ua

5-6 марта сохранится теплая погода, 7-9 марта снижение температуры ночью до 0-6° тепла, днем до 3-9°, в Карпатах ночью и днем до 1-6° мороза.

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 29 февраля.
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