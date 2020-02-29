В Украину не пустили российского журналиста Пивоварова

Новости Украины:Пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту Алексею Пивоварову.

Российского журналиста Алексея Пивоварова не пустили в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба ... прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили. Сначала - вежливая собеседование: посмотрели вместе "Редакция", улыбнулась ... Потом полтора часа ожидания на лавочке. В результате три печальных пограничника вручили мне постановление о том, что я не смог подтвердить причину пребывания в Украине ", - написал Пивоваров.

По его словам, это обычная формулировка, если нет денег или обратного билета.

"Поскольку у меня все это, разумеется, было (как и приглашение, жилье и т.п.), то никто, в общем, и не скрывал, что решение принято наверху. Ребята были дружелюбны и совестливые, им самим было явно неудобно и жалко, что так велели ... Мне тоже жаль, друзья. И я, пожалуй, тоже ничего не буду говорить, потому что люблю Украину и переживаю за нее ", - написал российский журналист.

Напомним, журналисту Тарасу Ибрагимову запретили въезд в оккупированный Крым из-за нарушения трудовой деятельности.