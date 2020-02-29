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СМИ: В ближайшее время всех эвакуированных из Уханя украинцев отпустят домой

СМИ: В ближайшее время всех эвакуированных из Уханя украинцев отпустят домой
12:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Эвакуированных из Китая украинцев уже в ближайший четверг должны отпустить домой.

По предварительной информации, в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Александр Махов.

По его словам, в медцентр Нацгвардии прибыли эпидемиологи повторно брать материалы для анализа на коронавирус.

"Результаты должны сообщить в среду", - написал Махов и добавил, что предварительно - в четверг утром всех эвакуированных из Уханя, должны отпустить домой.

Напомним, 20 февраля самолет с эвакуированными украинцами из пораженного коронавирусом китайского города Ухань приземлился в Харькове. Эвакуированных специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции доставили на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Это вызвало сопротивление местных жителей, произошли столкновения.

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Добавим, спецрейсом из пораженного коронавирусом китайского города Ухань в Украину прибыли в целом 94 человека, из которых 22 человека - члены экипажа и сопровождающего медицинского персонала, а также 72 пассажира. Среди пассажиров, направили на обсервацию, 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждане Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля).

Напомним, Результаты показали, что у эвакуированных украинцев с Китая нет коронавируса.

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Ухань, Коронавирус, Новые Санжары, Эвакуированные украинцы.
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