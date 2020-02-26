Ситуация в Новых Санжарах: Получены результаты тестов на коронавирус

Новости Украины:Результаты показали, что у эвакуированных украинцев с Китая нет коронавируса.

У 48 эвакуированных из Китая лиц, находящихся на обсервации в санатории в Новых Санжарах (Полтавская область), короновирус не обнаружен.

Об этом на брифинге в Новых Санжарах сообщил советник премьер-министра Антон Турупалов.

"Мы получили сегодня первые результаты. Это для нас хорошая новость. 48 проб к нам сегодня поступили, результаты оказались отрицательными. То есть, мы уже точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет этого коронавируса ... мы еще их будем делать и будем получать следующие результаты, будем сообщать вам. Ожидаем, что они будут такие же", - сказал он.

В то же время Турупалов отметил, что в любом случае Полтавская область, как и любая другая, готова оперативно реагировать в случае обнаружения коронавируса.

Результаты тестов персонала, работающего в Новых Санжарах, ожидается получить 28 февраля.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. 20 февраля 45 украинцев и 27 иностранцев, эвакуированных из Уханя, поместили на 14-дневную обсервацию в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Напомним, Таможенники на Закарпатье изолировали для проверки целый автобус из-за двух пассажиров с подозрением на коронавирус.