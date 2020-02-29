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Депутаты, таможенники, военные: В ГБР отчитались за результаты работы в феврале

Депутаты, таможенники, военные: В ГБР отчитались за результаты работы в феврале
14:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГБР сообщили, что за февраль 2020 года подозрения получили почти 260 человек.

В феврале следователи Государственного бюро расследований задержали 37 человек и сообщили о подозрении 257 лицам. Об этом ведомство сообщило в отчете за февраль 2020 года.

"В феврале следователи ГБР задержали 37 человек. Из них 19 - работников Национальной полиции Украины, 3 - сотрудников ГНС, 2 - пограничников, 2 - работников ГСЧС, 2 - военнослужащих, 1 - работника СБУ, 1 - таможенника, 7 - других субъектов", - говорится в отчете.

Так, среди задержанных:

- Чиновник Секретариата Кабмина - 2,5 миллиона гривен взятки;

"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль

- Руководитель следственного подразделения полиции - 250 тыс. грн за закрытие дела;

- Чиновник ГУ ГФС - 20000 долл. за закрытие дела;

- Директор госпредприятия - 550 тыс. грн взятки.

"В феврале следователи ГБР сообщили о подозрении 257 лицам. Из них 134 - военнослужащим, 48 - работникам полиции, 12 - работникам Государственной уголовно-исполнительной службы, 9 - таможенникам, 8 - пограничникам, 6 - налоговикам, 3 - работникам ГСЧС, 2 - работникам Государственной миграционной службы, 2 - работникам СБУ, 2 - работникам прокуратуры, 1 - судьи, 1 - народному депутату, 1 - работнику Государственной лесной охраны, 28 - другим", - сообщили в отчете.

В частности, о подозрении сообщили:

- Народному депутату Украины в угрозе убийством государственному деятелю;

- Народному депутату VIII созыва в препятствовании работе журналиста;

- Экс-чиновнику ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" за 284 млн грн убытков государству;

- Технологу производителя бронежилетов для ВСУ в мошенничестве;

Дело пойманного на взятке чиновника Национального космического центра передали в суд

- оккупационным "прокурорам" Крыма в государственной измене.

"В феврале следователи ГБР направили в суд 207 обвинительных актов. Из них 145 - в отношении военнослужащих, 33 - полицейских, 4 - работников Гостаможслужбы, 4 - работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 3 - пограничников, 2 - работников Государственной миграционной службы, 1 - работника СБУ, 1 - налоговика, 1 - работника государственной лесной охраны, 1 - работника ГСЧС, 12 - других субъектов.

А именно относительно:

- 8 должностных лиц лесхоза нанесение 98 млн гривен убытков;

- Чиновников СБУ за 800 тыс. грн "отката" и несоздание препятствий предприятиям;

- Полицейского за взятку в 10 тыс. долл. за злоупотребление влиянием;

- Полицейского и его пособников за организацию заказного убийства.

Напомним, что ГБР начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана". Согласно отчету, в настоящее время в ведомстве находится 51 уголовное производство.

Напомним, защита Порошенко оспорила его привод на допрос в ГБР.

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Депутаты, Отчет, Подозрение, ГБР, Результаты работы.
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