Соучредитель "Украинского киберальянса" о проведенных обысках: Я даже не знаю, кто я сейчас в этом деле

Новости Украины:Соучредитель "Украинского Кибер Альянса" прокомментировал обыски по месту его регистрации.

Одному из соучредителей "Украинского Кибер Альянса" Андрею Барановичу, известному как Шон Таунсенд, после обысков так и не предъявили никаких обвинений.

Об этом Баранович сообщил в интервью Радио Свобода.

"У меня прошёл обыск со спецназом, с представителями полиции, с СБУ, изъята вся техника, компьютеры, мобильные телефоны, даже флешки с какими-то музыкальными записями, хотя вместе с пришедшими силовиками был эксперт киберполиции. При этом мне не выдвинуты никакие обвинения, нет подозрений, то есть я даже не знаю, кто я сейчас в этом деле", - заявил Баранович.

Он отметил, что в данный момент не готов сказать, были ли эти обыски "заказными" или это "такая политика властей".

Как сообщалось ранее, утром 25 февраля у общественных активистов и соучредителей ОО "Украинский Кибер Альянс" Андрея Барановича (Шона Таунсенда), Александра Галущенко и Андрея Перевезия правоохранители провели обыски по месту регистрации. В Кибер Альянсе обыски связали с "политическим давлением на активистов".

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что следственные действия проводились по факту несанкционированного вмешательства в информационные системы одесского аэропорта в октябре 2019 года.

Позже в Украинском киберальянсе заявили о прекращении сотрудничества с государственными структурами по поиску и реагированию на киберугрозы.